ME ROBARON MI PERFIL DE WHATSAPP

Haz lo que te digo y no lo que yo hice

ESTA NO ES UNA FAKE NEWS NI UNA CADENA DE ODIO

LO MÁS IMPORTANTE PARA NO SER VÍCTIMA DE UNA ESTAFA VIRTUAL ES:

1.- NO LE DES A NADIE, NINGÚN CÓDIGO, CLAVE, CONTRASEÑA, CIFRADO, QUE TE DICTEN POR TELÉFONO, POR LLAMADA DE WHATSAPP, QUE TE ENVÍEN POR MENSAJE DE TEXTO SMS O DE LA FORMA QUE SEA.

2.- NO LE ENVÍES DINERO A NADIE QUE TE LO PIDA POR CHAT NI A TU HIJO/A NI A TU MADRE SI ES PARA MANDARLO A UNA TERCERA PERSONA TOTAL Y ABSOLUTAMENTE DESCONOCIDA/O.

Dicho y recalcando eso, que es lo más importante para que los que no quieren seguir leyendo queden advertidos y liberados del resto de la historia, que es con diferentes detalles y matices la de muchísimas más víctimas de las que creen. Voy a confesar que me llevó casi una semana poder recuperar mi perfil WhatsApp que utilizaron durante más de 12 horas estafando a conocidos, amigos y parientes, incluso a muchos que sin figurar entre mis contactos participaban en los mismos grupos que yo.

Me da mucha vergüenza admitir que fui la víctima de estos estafadores, que por mí impericia obtuvieron otros contactos para seguir con su modus operandi estafando a otros de las dos maneras posibles. A unos robándoles sus perfiles y a otros su dinero.

En mi caso, me embaucaron y les leí un código que recibí por SMS del mismísimo WhatsApp, claro que el mensaje lo leí después de pasarles el código.

Todos y cada uno de los que caemos en estas estafas, estamos con la guardia baja, cansados, obviamente con nuestra cabeza en otras cosas, vulnerables, cada uno de diferente manera está propenso a ser estafado.

Lo mismo pasa con la otra víctima, la que ante un mensaje de WhatsApp de alguien que casi nunca le escribe, le manda dinero a alguien que jamás en su vida siquiera escuchó nombrar, me refiero al estafador. ¿Porque le pediría a un pariente, un vecino, un amigo que le transfiera dinero a alguien que no conoce, ni siquiera a mí nombre, de un amigo o un conocido común, sin siquiera haber indagado, aunque sea por chat para detectar el engaño? Y esto no es un reproche a los que me tuvieron la confianza de mandarle a un ilustre desconocido una y hasta dos transferencias, al contrario, agradezco esa confianza, aunque me haya costado cara, a ellos también los encontraron con la guardia baja, cansados, obviamente con su cabeza en otras cosas, vulnerables, cada uno de diferente manera estaba expuesto a ser estafado.

EL ESTAFADOR LUCIANO DAVID GONZÁLEZ

CUIT 20-43264833-9, con dos CBU, 3108100900010004340864 y CBU 4530000800019498732515 del BANCO DEL SOL de SANCOR

DE DONDE DICEN QUE LLAMAN

Puede venir de cualquier lado, Ministerio de Salud, AFIP, ANSES, tarjetas de crédito, bancos, compañías de seguros, telefónicas y hasta de comisarías. Cualquiera sea la entidad que invoquen NUNCA le pases ningún código, seguro van a encontrar algún dato tuyo que vos reconozcas, al punto de llegar a convencerte que saben demasiado de vos para ser una llamada trucha, el inicio de la estafa, ok, asumí lo que quieras y quedá como un/a paranoico/a, no importa, pero no caigas.

Porque sentir, como me pasó, que por más de 12 horas conocieron y tuvieron acceso a más de 1.600 contactos, a los chats, a datos, grupos, sentir que por tu culpa muchos de esos contactos también pueden ser futuras víctimas es horrible, uno se siente además de estafado, indefenso, ultrajado y a la vez culpable por los demás.

A mí me llamaron del “Ministerio de Salud” y me dijeron “Usted este año no se aplicó ni la antigripal y nunca se dio la 4ª dosis de refuerzo de Covid” todo cierto, y seguro para la mayoría no tiene importancia, pero para mí sí, y siendo importante porque estoy en contacto con personas mayores y enfermas, es una irresponsabilidad y no lo hice por no hacerme el tiempo.

Una idiota total, ¿leerles un código para que me den un turno? Díganlo, no se puede ser más torpe, como para no seguir humillándome más… en el momento que se los terminé de dar, me agarré la cabeza y grité ¡Noooo me cag…. hijos de p…! y el tipo gritó ¡Metelo ya que se avivó!

Fin, me hizo percha.

MAL DE MUCHOS

Esta fea experiencia de la que fui víctima, pensé que nunca me iba a pasar a mí, porque como todos, yo soy re viva, algo que no le deseo a nadie, hizo que me entere que estamos rodeados de víctimas, de ambas, las que pasan códigos e incluso contraseñas personales y las que transfieren sin chequear, y no es que les sobre la plata.

Precisamente por eso es que sentí la necesidad de alertarlos y decirles que como cualquier otro delito lo denuncien, porque la legislación y la justicia tienen que empezar agiornarse a los tiempos actuales, porque en estas historias hay atrás verdaderas bandas de estafadores, y detrás aplicaciones como WhatsApp y entidades financiares virtuales como el Banco del Sol, que con sus falencias, no digamos cómplice, pero hacen posible que usuarios y ciudadanos terminen siendo víctimas de sus sistemas, estafadas económicamente pero también en su privacidad.

Si quieren pueden difundirlo para alertar otros.

Gracias y saludos

Miriam Leo