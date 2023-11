EMPIEZA LA PEOR ÉPOCA PARA LOS INCENDIOS FORESTALES

Si bien este invierno no faltaron, empieza la temporada estival dónde por diversas razones, además del clima, más excursionistas, las quemas de rastrojos “controladas”, entre otras, los incendios forestales se producen fácilmente, pero son más grandes y difíciles de extinguir.

Es sabido que el 98% de todos los incendios, sobre todo los forestales, son causados por la actividad del hombre, por este motivo y dados los graves siniestros que desde hace años se vienen produciendo en nuestra zona sobre todo en los meses de verano, es importante conocer las medidas de prevención a tener en cuenta y las denuncias por imprudencias que eventualmente correspondan.

Las recomendaciones habituales más simples y que están al alcance de todos son: -No realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos. -No tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos. -No arrojar colillas de cigarrillos. -Solo encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidar apagarlas. -Cortar las ramas de los árboles (raleo) desde el suelo hasta los dos metros de altura. -Mantener el pasto corto alrededor de las viviendas o puestos.