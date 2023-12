Desde el 22 de noviembre y hasta el 1 de diciembre se realiza la votación del Presupuesto Participativo 2023, este año recibieron más de 650 ideas, casi la misma cantidad que no aprobaron y dejaron afuera el año pasado.

A pesar de que aún no se concretaron ninguna de las 2 ideas ganadoras de nuestra zona, ni siquiera las reformas del Club Laguna, de las 79 presentadas el año pasado, para este PP se presentaron 24 ideas de las cuales quedaron 15 para votar.

Estaría bueno que al menos digan como reclamar el reembolso del dinero para que se utilice en un sinfín de necesidades que tiene la zona. Pero otra vez madrugarnos y hacer pelito para la vieja ya es demasiado. Un abogado por aquí!!!

Otra vez la Sociedad de Vecinos salió a militar, con su basta experiencia, adquirida con la elección de un playón a construir sobre una avenida, el asfaltado de la calle Cecilia con un presupuesto de 28 millones de pesos que deja muy poco a repartir entre otros proyectos.

Los proyectos a votar en la zona 11 son: SEÑALIZAR CALLES BARRIO EL PARAÍSO DE LA PEREGRINA; LUMINARIA LED EN CALLE ALDO ESQUINA CECILIA; REACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA SANTA PAULA; ALAMBRADO PERIMETRAL PARA LAS CANCHAS DEL CLUB BROWN DE SIERRA; ILUMINAR BARRIO SIERRAS DE LOS PADRES; TIEMPO LÚDICO PARA ADULTOS MAYORES; PUESTA EN VALOR PLAYON DEPORTIVO DEL BARRIO COLINA DE LOS PADRES; RECAMBIO Y REFACCIÓN DE JUEGOS EN EL PATIO DEL JARDÍN MUNICIPAL NRO. 7 MARIA ELENA WALSH; UNA CHIPEADORA PARA REDUCIR LOS RESIDUOS DE PODA; PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA EEP49 Y LA EES13 DE SIERRA DE LOS PADRES; ASFALTAR CALLE CECILIA EN SIERRA DE LOS PADRES; REFUGIOS DE COLECTIVO PARA SIERRA DE LOS PADRES; ESTACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS PARA LA PLAZA ROBERTO NATALIO BONZO; LUMINARIAS CALLE LOS AVELLAMOS CASÍ 700 METROS SIN LUZ; LUMINARIAS LED ZONA GRUTA DE LOS PAÑUELOS Y ZONA LA CALANDRIA.

De todas formas, como pocas veces se concretaron los proyectos de los participativos en nuestra zona, no creemos que los vecinos saturen el ingreso a la página para votar.