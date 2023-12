Lo adelantábamos a fines de septiembre, en una clara maniobra para mostrarse defensor de los intereses de los “marplatenses”, Montenegro salió a rechazar de plano el pedido de aumento de boleto de colectivo del 115% solicitado por el empresario Juan Inza, que pidió subir la tarifa plana de los actuales $165,77 a $357,07 y que en nuestro caso llegaría a $565.

Y decíamos, es muy probable que el acuerdo con el empresario ya esté cerrado en un porcentaje menor, y así fue.

A partir del viernes 8 de diciembre el boleto aumenta un 79%, la tarifa plana pasará a costar $297,32 y en nuestra zona llegará a costar $471.80.

En definitiva, en los cuatro años de Montenegro la suba del boleto fue del 1507%.

Eso sí, el Intendente se mostró feliz en la presentación de 25 micros OKm que serán incorporados al servicio de transporte público urbano y anunció que en marzo se iniciará una prueba piloto para poner en funcionamiento una “línea anular” con boleto combinado que recorrerá en forma de anillo el borde costero y las avenidas Constitución, Alió y Juan B. Justo.

¿Y NUESTRA LÍNEA ANULAR?

En nuestra zona deberíamos tener también una línea anular, no harían falta 25 micros OKm, probablemente con 2 o 3 usados, nunca taxis, en buen estado, bastarían.

Actualmente, para ir o venir de Sierra a Colinas Verdes o a La Gloria de la Peregrina, no sólo tenemos que tomar dos bondis, tenemos que esperar hasta treinta y cuarenta minutos entre uno y otro. Con una línea anular, que “en forma de anillo” recorra la zona, bastaría para que en pocos minutos pudiéramos trasladarnos entre los barrios de nuestra delegación. Soñar no cuesta nada.