En el mes de octubre justo después del fin de semana largo, ese que todos los que alguito tienen que ver con el turismo lo esperan con el babero puesto y lo despiden con el pañuelo en la mano, ese fin de semana que generalmente hace oler el verano que se viene y permite reforzar las arcas para llegar a la temporada más abastecidos… en el Portal ABC Hoy de Tandil, el titular de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Tandil, Nicolás Funaro, destacó que el balance del fin de semana largo de octubre, fue muy positivo y que hubo días de ocupación plena en el ámbito del alojamiento. También destacó el rol del programa Previaje y advirtió sobre cuestiones que hoy acontecen en la ciudad, que juegan en contra del disfrute turístico.

Pero también destacó, “Sentir que vos tenés atado algo, es la mejor forma de perderlo. Nosotros tenemos destinos que antes no existían cerca de acá, que son competidores nuestros. Balcarce, Sierra de los Padres, lugares chicos que están cerca, que con el tema de la imposición del turismo rural y un montón de lugares que brindan tranquilidad también, que, en un trabajo de hormiga, ves cómo te van comiendo de alguna manera porciones de la torta”

El turismo en nuestra zona no compite con Mar del Plata, compite con otro tipo de destinos más parecidos al nuestro como Balcarce, Tandil o Sierra de la Ventana entre otros. Destinos que son promocionados no sólo por los empresarios o las cámaras en las que se asocian, son promocionados por sus municipios que entienden que el turismo es un dinamizador importante de las economías locales. Pero que además de promocionarlos, se ocupan de pensar, trabajar y construir para mejorar la oferta turística.

En agosto del año pasado, luego de escuchar la evaluación de los comerciantes de la zona respecto del resultado de las vacaciones de invierno, quedaba al descubierto la necesidad de que el Municipio de General Pueyrredón implemente políticas que incentiven una mayor afluencia de turismo a Sierra. En ese receso según números oficiales, durante la primera semana de vacaciones habían llegado 204 mil personas a Mar del Plata, lo que representaba un 24% más que en 2021, pero eso no se había reflejado en nuestra zona, lo que ponía en evidencia el trabajo del Ente Municipal de Turismo (EMTUR) que ignora la promoción de la oferta hotelera y gastronómica serrana, reduciéndola a una simple excursión de Mar del Plata.

Amardelplata

Cuando un municipio trabaja para fortalecer el turismo, fortalece la economía local, genera empleo y mejoras en infraestructura que benefician no sólo al rubro si no que derraman en mejoras para el conjunto de los habitantes. Lamentablemente ese no es el caso de Sierra de los Padres, en dónde el turismo y las inversiones privadas crecen año a año desde hace más de una década, pero los que lo aprecian no son los que nos tienen que acompañar y sponsorear, sino los que nos ven como sus competidores. Una carrera en la que jamás podremos siquiera participar porque no contamos con el patrocinio de nuestro municipio.

INICIATIVAS PRIVADAS

Hace apenas unos días, convocada por una Empresa de Turismo y con el apoyo de la Delegación, se realizó en instalaciones del complejo Chacras de la Sierra, una reunión de la que participaron en su mayoría, empresarios y emprendedores del sector.

Como suele ocurrir en las reuniones serranas, independientemente del tema de la convocatoria y con el delegado presente, las demandas más importantes pasaron por la necesidad de resolver problemas históricos de infraestructura y mejoras en diversas áreas.

Como conclusión de la reunión, se acordó sostener las reuniones de este tipo a lo largo del tiempo para fomentar la posible creación de una cámara de empresarios de turismo o alguna otra forma de organización que ayude al sector a plantear proyectos con más fuerza. Además, se decidió pedir al EMTUR la puesta en marcha nuevamente del punto o centro de información turística en Sierra y un nuevo mapa que se pueda entregar en puntos estratégicos y en el centro de información.

También se estableció la necesidad de pedir al municipio cartelería con mapas y puntos turísticos en el ingreso a Sierra, en la Plaza y la Gruta de los Pañuelos y cartelería de señalización general de puntos turísticos dentro y fuera del barrio.

Se plantearon estar en contacto con el EMTUR y coordinar una visita a Sierra para mantener un encuentro con algún responsable del área y organizar viajes de familiarización para agencias de viajes y periodistas.

BAÑOS PÚBLICOS

Un tema que seguramente traerá polémica es la iniciativa de solicitar que se abran los baños de los paseos comerciales a los visitantes mientras se realiza alguna obra de baños públicos en puntos turísticos como la gruta o la plaza. La construcción de baños públicos en la Gruta es un reclamo de casi 20 años, una obra que se viene pasando desde hace años de presupuesto en presupuesto y que en realidad nadie en este momento puede garantizar si se hará y cuando, lo que implicaría abrirlos por tiempo indeterminado. Esos comerciantes podrían pedir que también se abran los baños de los hoteles y cabañas, y porqué no los de las despensas y las verdulerías, y porque no la de los vecinos que también a algo se dedican. Tendrían que afrontar mayores costos ya que no hay cloacas, el agua sigue siendo la más cara do mundo y el mantenimiento requiere de más personal, reemplazar al estado suele ser complicado, pero si el esfuerzo lo hacen todos, puede funcionar.