UnDíaParaDar

Este año, el 3 de diciembre, el Club Social y Deportivo Laguna de los Padres se suma a «Un Día para Dar» bajo la coordinación y logística de “Pequeños Guerreros”. El día que el mundo se une para Dar. #UnDiaParaDar-#GivingTuesday es un movimiento global que busca incentivar y multiplicar las acciones positivas y solidarias en todo el mundo.

La campaña va a recibir elementos para ayudar a diversas Ongs de la ciudad. Este año también se acompañará la acción “Papá Noel en los Barrios” que recorre la ciudad llevando golosinas y juguetes a niños de la ciudad. Bajo el lema #YoMeSumo el próximo 3 de diciembre la campaña va a recibir elementos de limpieza, alimentos no perecederos, galletitas, leche larga vida, cacao, té, café, alcohol en gel, curitas, pervinox, agua oxigenada, gasas, toallas húmedas para niños, calzados, ropa interior, pijamas, juguetes y/o lo que creas que podés acercar para ayudar a diversas Ongs. La propuesta tiene la intención de fomentar el voluntariado, el interés por el prójimo, la solidaridad y fortalecer la educación como Ciudadanos.

Además recibirán donaciones en: -Academia Superior de Taekwon-Do Yapunsic, Beruti 5039. –

Club River Plate, Juan B. Justo 5775. -Club La Avispa de Batán, Juan Manuel de Rosas (ex 42) 2772 de 8 a 21 horas. -Club Náutico Mar del Plata, Av. Altair Espigón C, Puerto. -Club General Mitre, Bolivar 3367. -Instituto Educativo Punta Mogotes, Gral. Pacheco 2116. -Ong Pequeños Guerreros, San Martín 3473.-

Además en Facebook: undiaparadarmdp, pueden encontrar los cronogramas de donación de pelo, sangre, plaqueta e inscripción de médula.

