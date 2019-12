Gloria de la Peregrina: «Lo que pasa en la plaza es una vergüenza»

Desde que el municipio le sacó el tractor y el convenio a la Sociedad de Fomento Gloria de la Peregrina, volvieron a aparecer problemas como los pastizales y la basura.

Puntualmente la plaza es un lugar donde los vecinos tiran la basura pensando que el camión de la empresa 9 de Julio lo va a levantar, y justamente por tratarse de un espacio público no lo hace ya que sólo retira residuos domiciliarios, y en la zona no pasa el camión de espacios verdes.

Juan Ocampo, vecino y ex presidente de la Sociedad de Fomento, comenta indignado “Lo que pasa en la plaza es una vergüenza, vienen y tiran basura, más de una vez les dijimos que la 9 de Julio no la levanta, termino yo con alguno de mi familia que me ayuda levantando todo y llevándola a la delegación.” Y continúa “El otro día había tres bolsas con no menos de veinte pañales cada una, ni siquiera me explico cómo pueden tener eso en sus casas, a veces me enojo y llegué a decirles que son unos sucios, pero es indignante porque la delegación no la levanta y eso no puede quedar ahí. Llegamos a llevar nueve bolsas de consorcio de basura que juntamos en la plaza.” Y agregaba “El pasto es otro tema, más de una vez lo cortamos con la colaboración de algunos vecinos y lo hacemos en tres o cuatro horas, el otro día vinieron a cortarlo dos empleados de la delegación y cortaron la mitad en el doble de tiempo y tuvieron que volver a terminar al otro día.”

Cuando le preguntamos cual le parecía que podría ser la solución, dio varias ideas “Pensar que un cartel de Prohibido arrojar basura podría servir, es una tontería, al parecer hay vecinos que no tienen otro lugar para tirarla. Pero creo que en principio lo más fácil sería que la delegación ponga un contenedor más grande y se ocupe de levantar la basura de la plaza todos los días, como lo hacía antes la Sociedad de Fomento. La otra posibilidad es que arreglen con la 9 de Julio para que la retire todos los días aunque sea un espacio público, en definitiva son residuos domiciliarios de vecinos a los que seguramente no les pasa el recolector por sus casas. De todas maneras es necesario un contenedor más grande y un cartel pidiendo a los vecinos que no tiren la basura fuera de los cestos y que mantengan limpio el lugar.” Finalizó pidiendo “Lo importante es que la delegación se ocupe y los vecinos tomen conciencia de que es un lugar donde hay chicos y les tendíamos que dar el ejemplo.”