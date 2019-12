Columna de opinión: No es lo mismo 7600 que 7601

Por Libertad Magenta

No es lo mismo decir «una pelota vieja», que «una vieja en pelotas», no es lo mismo decir “el vecino de arriba” que “arriba del vecino” y fundamentalmente no es lo mismo decir Mar del Plata, que Sierra de los Padres.

El tema no es nuevo en esta columna pero, como dice la Chiqui, el público se renueva, y vaya que se renueva en esta zona donde, como mínimo, semanalmente se suman nuevos vecinos. General Pueyrredon está en expansión y cada vez son más los que eligen éste como su destino habitacional, pero esa elección implica empezar a hablar con propiedad y para eso señor nuevo vecino (y señor viejo vecino renegado) debemos entender que Sierra de los Padres no es Mar del Plata.

Mar del Plata no es Batán, Mar del Plata no es la zona rural de General Pueyrredon, y tampoco es Sierra de los Padres, “Mar del Plata es una ciudad ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, sobre la costa del mar argentino. Es la cabecera del partido de General Pueyrredón” (Wikipedia).

Entonces si vivís en cualquiera de los barrios del código postal 7601, cuando te preguntan “dónde vivís?” Las respuestas correctas serían Batán, la Delegación Batán, El Boquerón, Sierra de los Padres, La Peregrina, Gloria de la Peregrina, Colonia Laguna de los Padres, Colina de los Padres, El Coyunco, Santa Paula, Colinas Verdes, la Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina o simplemente General Pueyrredon, pero nunca, nunca, nunca Mar del Plata, porque lamentamos romper tu burbuja pero no vivís en Mar del Plata.

Y si estás en una Institución de la zona por favor no arrastres a todos tus socios y vecinos a la ignorancia, principalmente porque ahí es donde vamos a quedar si los marplatenses siguen viéndonos como su patio trasero, siempre seremos 10mil tipitos que cortamos el pasto del gigante camping en el que nos convirtieron, para pasar sus fines de semana bien gasoleros.