El Mamógrafo móvil Avón- LALCEC estará en Gloria de la Peregrina

El Mamógrafo Móvil AVON-LALCEC estará presente en Mar del Plata, Batán y Gloria de la Peregrina, entre el 3 y 13 de febrero para ofrecer a mujeres en edad de riesgo (entre 40 y 65 años) y que no cuenten con acceso al estudio la posibilidad de realizarse una mamografía de manera gratuita.

El Mamógrafo Móvil estará del 3 al 6 de febrero en la Plaza Mitre, Mar del Plata.

Días 10 y 11 de febrero en Batán, en la Delegación Municipal ubicada en la Calle 155 esquina Calle 126.

Y los días 12 y 13 de febrero en la Sociedad de Fomento Gloria de la Peregrina, calle Río Suquía 1294.

Los turnos ya están disponibles para solicitarse llamando al 147, de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30.

“Nuestro objetivo es lograr que todas las mujeres de cualquier rincón de la Argentina puedan acceder a realizarse una mamografía gratuita, único estudio para la detección temprana del cáncer de mama. La salud es un derecho humano básico y para su acceso es necesario contar con los recursos materiales como el mamógrafo, pero también con tiempo. Disponer del tiempo para cuidar la propia salud es también nuestro derecho y los chequeos preventivos no pueden quedar al final de la lista,” destacó Florencia Yanuzzio, Directora de la Fundación AVON.

Únicamente serán atendidas las personas que hayan solicitado un turno previamente, que presenten el DNI con domicilio en las localidades mencionadas, que no se hayan realizado estudios en el último año y no se encuentren en período de lactancia.

Para obtener más información pueden visitar www.fundacionavon.org.ar.

