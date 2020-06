Correo de Lectores: «La pandemia del estado»

Sra. Directora

En estos días escuchando diversas noticias de cómo el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal han ido manejando los servicios que brindan al ciudadano. Ellos son los encargados del manejo de la Administración Pública, no? Ahora bien, como lo hacen es el tema. Creo que estamos frente a un Estado ausente, sin saber que paso tomar, sin previsibilidad, sin coherencia en muchas medidas que toman.

Veo como Organizaciones Sociales piden asistencia alimentaria, pero hoy al Estado por causa de público conocimiento en cuanto a sobre precios, las empresas no les venden.

Pensaba por dentro, cuántas organizaciones no gubernamentales, todos los días asisten en forma gratuita a la población más necesitada, con alimentos, con asistencia médica, con ropa, con una muestra de cariño para aquellos que menos tienen, siempre sin ayuda del Estado, por medios propios, donaciones, etc., pero siempre de una forma muy organizada.

Ahora el estado, con funcionarios que cobran grandes sueldos, parásitos de la política de años, que siempre viven del chupete del Estado, no pueden organizar ni una cena de dos personas. Gente inútil si la hay mucha, esta toda trabajando en el Estado.

Cómo cambiamos esto, quizás algún día entendamos que la democracia es “El gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”, y que a través de elegir personas idóneas para los cargos públicos, que sepan cual es la realidad de cada lugar, ya que veo que generalmente no tienen ni idea de nada.

Así, como hace mucho tiempo, siempre estamos en manos de inútiles que solo hacen vía error.prueba, porque se nota que pocas veces aciertan, o las veces que lo hacen, la venden como si fueran lo mejor que nos pudo pasar.

Sé que la Argentina está llena de personas capaces, gente creativa, personas solidarias, quizás el pueblo aprenda a darle el lugar en los cargos públicos a esos individuos.

Apelo a la reflexión de mis compatriotas, porque siento que es lo único que nos va a salvar de la Pandemia de Inútiles.

Saludos Vecinos.

Leonardo Lorusso