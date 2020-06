EDITORIAL: Esencialmente esencial

Después de más de 70 días de cuarentena, atravesando cada etapa del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, nos preguntamos en manos de quien está nuestra cuarentena administrada. Los intendentes elevan los protocolos a provincia, ésta a la nación y el presidente dice que él decide.

Las pruebas pilotos que continúa ensayando Montenegro resultan en algunos barrios y fracasan en otros pero siempre en el contexto de una ciudad de más de 800 mil habitantes de la que nos encontramos a más de 25 kilómetros.

Nuestros barrios y parajes, desde Santa Paula a Colinas Verdes, manejan realidades completamente diferentes, extraordinariamente diferentes, esto no significa estar libres de riesgos, no implica dejar de seguir a raja tabla las normas de seguridad, uso de tapaboca, respetar el distanciamiento social, pero la misma administración para Mar del Plata que para nuestra zona no es justo. Sin embargo a cada pregunta, a cada cuestionamiento responden que las actividades permitidas, normas y los protocolos son para todo el Partido.

Mar del Plata, independientemente del número de casos, sólo por ser una ciudad de más de 500 mil habitantes está bajo la lupa e incluida en los protocolos de riesgo. Y en nuestra zona tenemos que manejarnos con esos mismos protocolos porque pertenecemos a un Partido al que se nombra sólo cuando conviene.

Tenemos un delegado que en lugar de gestionar para solucionar y resolver los problemas reales de la zona, es un mandadero o por el precio, un mayordomo de lujo, andá a limpiar el cajero, andá a limpiar verdura, andá a desagotar el circuito, abrí la tranquera, cerrá la tranquera…

Para nuestra zona servicios esenciales son también el mantenimiento de calles, los cortes de pasto, los permisos de poda cajoneados desde antes de la cuarentena, la desinfección diaria del ÚNICO cajero automático en 60 mil hectáreas al que obviamente el servicio de limpieza del Banco de la Provincia de Buenos Aires no llega.

Es esencial que nuestros comerciantes puedan trabajar y atendernos de acuerdo a nuestra propia situación y no a la de la ciudad, de acuerdo a nuestro propio comportamiento y no al de los citadinos. Es esencial que nuestros niños y adolescentes puedan disfrutar de la realidad de vivir en barrios alejados de la ciudad, porque esa misma distancia ya les conlleva muchas otras carencias.

Es esencial que el municipio y los empleados municipales sigan trabajando y prestando servicios. Es esencial que administren la cuarentena de acuerdo a nuestra realidad y a nuestras necesidades.

Miriam Leo

