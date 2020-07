Editorial: Más de lo mismo

Sí, más de lo mismo, podríamos reproducir en este espacio cualquiera de las doscientas veinte editoriales escritas en veinte años y cualquiera seguiría vigente.

Seguimos siendo el patio trasero de General Pueyrredon, pero no ese patio que algunos tienen impecable como el lugar de descanso, de esparcimiento, donde se cuida cada planta, cada detalle y se coloca el mejor sillón para disfrutar. Somos el patio trasero donde se esconden los trastos viejos, se tira y no se levanta la basura, el que no se barre ni se pinta, el que no se ilumina o donde se colocan los faroles rotos que cambiaron de la peatonal o la costanera.

Ahora descubrieron que hay un problema de fondo con la recolección de residuos de Sierra de los Padres, pero creen que el problema es en el barrio Sierra, alguien que por favor les diga que el problema es en todos y cada uno de los barrios de la delegación. Alguno que se acerque y les explique que uno de los problemas de la recolección es el estado deplorable de las calles y caminos. Que les avisen que en nuestra zona también cobran el GIRSU -Contribución para la gestión sustentable del ambiente natural y urbano- además del TSU –Tasa de Servicios Urbanos- como en cualquier barrio de Mar del Plata, que además los campos de nuestra zona pagan la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal.

¿Que estos y otros problemas no son de ahora? ¿Qué se vienen arrastrando gestión tras gestión? Sí claro, ya lo sabemos, hace unas horas el delegado y el Concejal Nicolás Lauría en una reunión con un grupo de vecinos reconocían la falta de recursos, la falta de máquinas e incluso la falta de personal para resolver los problemas que más reclaman los vecinos. Calles, caminos vecinales y rurales, iluminación, basura y seguridad entre otros.

Es evidente que los problemas los conocen, aunque sugirieron hacer los reclamos por el teléfono 147 para que también se entere el municipio y pasar el número de reclamo al delegado para que insista y lo gestione.

Un productor de la zona dijo que el problema es que los vecinos no se unen para reclamar con fuerza como hacen en otros lugares, y nos acordábamos del corte y quema de gomas de los vecinos del Paraíso en la delegación para que les arreglen la calle Vecinos Unidos, principal acceso al barrio, porque no había podido entrar la ambulancia, los criticaron, los trataron de piqueteros y un montón de cosas discriminatorias, y hoy la calle está igual o peor.

El problema es que siguen haciendo cosas sin planificar, sin pensar en soluciones perdurables en el tiempo, siguen emparchando, tirando granza y esperando que los problemas se resuelvan solos o la gente se canse de reclamar o se acostumbre, es lo que hay.

Cuando asumió Montenegro decíamos utilizando sus propias palabras… Si realmente el futuro intendente pone al frente de la zona a alguien “con los conocimientos, la idoneidad necesaria y fundamentalmente la capacidad de gestión que necesita la delegación”, tendríamos la esperanza de que se rompa un círculo vicioso de postergaciones, parches y decepciones.

Pero además hacen falta recursos y eso no depende de ningún delegado.

Miriam Leo

miriamleo@sierradelospadres.com.ar