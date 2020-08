El municipio intervino en la reparación de 300 calles en la Delegación Norte

Las callecitas de nuestra delegación tienen ese que se yo… difícil de plasmar con unas simple fotos y los videos, por obvias razones, salen todos movidos.

A través de una gacetilla de prensa de la Delegación municipal Norte y del EMVIAL, nos enteramos que el municipio intervino en más de 300 calles y 283 luminarias en esa zona del Partido.

Así dieron a conocer el trabajo que realizaron en los primeros seis meses del año en lo que hace al área de servicios. Durante años, la Delegación Norte dependía de la delegación de Sierra de los Padres y no tenían un delegado ni equipos y maquinaria propios, por eso el nuevo delegado coordinó las tareas con el EMVIAL.

Desde el primer número de Nueva Sierra hace ya más de veinte años el tema de las calles fue siempre una constante y nunca pudimos publicar una noticia ni parecida, 300 calles en seis meses! Unas 50 calles y 50 luminarias por mes!.

En el 2001 tuvimos que sacar una foto con una canoa en el mismísimo arco para que dos o tres años después le den una solución definitiva (toquemos madera) a lo que era una alevosa y enorme laguna cada vez que llovían dos gotas.

Las pocas calles pavimentadas de la delegación no las mantuvieron ni las mantienen y antaño prefirieron levantar el pavimento a mantenerlo, por ejemplo la calle Cecilia, y acá vale recordar algunas obras que nos marcaron, tal vez para entender que casi las podemos contar con los dedos de las manos, hablamos de las obras que duran en el tiempo, el Jardín de Infantes Municipal N° 7 gestión Elio Aprile, el puente a San Francisco sobre el arroyo La Tapera en Santa Paula, la repavimentación y la bicisenda del Varetto, gestión Daniel Katz con una fuerte impronta de Nación, la potente colectora de Gloria de la Peregrina a cargo de Nación gestión Néstor Kitchner y la repavimentación de varias cuadras del recorrido del colectivo hace un par de años en la gestión de Arroyo, en más de veinte años.

Pero como sabemos la delegación no empieza y termina en uno o dos barrios y la patética realidad de nuestras calles, pavimentadas o no, y caminos vecinales y rurales nos alcanza a todos. Y no podemos ni pueden perder de vista que también pertenecemos al municipio, lo llamen como lo llamen, igual que la delegación Norte, así que si el EMVIAL es el que tiene la posibilidad de dar la solución al problema de nuestras calles, tendrá que hacerse cargo, igual que en cualquier barrio u otra delegación del Partido.