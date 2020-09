Otra vez fumigaciones ilegales en la estancia La Realidad a metros del límite sur del barrio Sierra

El viernes 7 de agosto por la mañana fumigaron en los campos linderos al Barrio Residencial Sierra de los Padres, más precisamente frente a la calle Víctor, en la estancia La Realidad propiedad de la familia Bemberg, sin respetar la medida cautelar de la Suprema Corte de la Provincia que deja sin efecto artículos de la Ordenanza 21.296 del Partido de General Pueyrredón, e impide hacerlo a menos de 1.000 metros de viviendas.

Un grupo de vecinos preocupados por la aplicación de agrotóxicos cercana al barrio y la contaminación ambiental se ocuparon de llamar a cada organismo de control referente al tema y hacer las denuncias correspondientes. La denuncia en la Comisaría 14 la realizó uno de los vecinos presentes, aportó fotos y el certificado médico dónde verificaron que tenía síntomas de intoxicación, la causa se radicó en la Fiscalía N°11 a cargo del Doctor Pablo Cistoldi.

CRÓNICA DE LA BUROCRACIA ESTATAL

Según lo que ellos mismos denominaron la crónica de la burocracia estatal, ante el hecho, llamaron a Desarrollo Agrario y Gestión Ambiental, dónde nunca los atendieron. Luego a la Policía Ecológica quienes les indicaron que se comuniquen con la Patrulla Rural, la Patrulla Rural les indicó llamar a la Policía Ecológica, a pesar de lo cual a pedido de los vecinos accedieron a enviar un móvil al lugar.

La Policía Ecológica ante la insistencia de los vecinos les informa que pueden mandar un móvil solo cuando los llame un policía de la Comisaria de Sierra de los Padres. Ante la respuesta recurren a la Comisaría 14 que se presenta en el lugar y llaman a la Policía Ecológica donde los atiende el Comisario y asiente a enviar un móvil, la presencia de personal de esta dependencia en el lugar no modificó los hechos, la ecológica tampoco podía hacer nada al respecto, ni ingresar al campo, ni tomar muestras, sólo tomar los datos a los denunciantes.

LO PRIMERO ES LA SALUD

Frente a la exposición y las molestias que comenzaron a sentir los vecinos presentes, algunos de ellos se dirigieron a la Centro de Atención Primaria de la Salud La Peregrina, dónde verificaron que tenían síntomas de intoxicación, garganta roja, picazón y ligero malestar estomacal, les entregaron un certificado y recomendaron especialmente tomar mucha agua y aire puro.

LA RESPUESTA

El día 13 se realizó una reunión en la Delegación de la que participaron Fernando Muro, Secretario de Producción del municipio, Diego Villar, Director General de Coordinación Administrativa, Jurídica y Gestión Ambiental del EMSUR y el Delegado de Sierra de los Padres Diego D’Amico, además de un importante grupo de vecinos de diferentes barrios.

En la misma se decidió armar un protocolo que permita dar una respuesta rápida ante este tipo de hechos y denuncias, para esto quedaron en convocar a una próxima reunión a la Policía Ecológica, a la Patrulla Rural y a responsables del Poder Judicial. Así mismo invitar a los Defensores del Pueblo, actores de la Universidad Nacional de Mar del Plata y representantes de todos los barrios de General Pueyrredón.

El área de Gestión Ambiental del EMSUR se comprometió mientras tanto a generar un WhatsApp o teléfono de contacto efectivo con esa dependencia y a incorporar nuevos inspectores, en lo posible Ingenieros Agrónomos, para tener más control.

También se señaló la necesidad de hacer campañas de difusión al respecto de esta problemática para informar y concientizar a los vecinos.

LA REALIDAD S.A.

Los campos dónde estaban fumigando pertenecen a La Realidad S.A., propiedad de la familia Bemberg, intentamos tener respuestas al respecto de alguno de sus administradores o encargados, cosa que fue imposible.

Pero en cambio tuvimos la posibilidad de hablar con uno de sus empleados, que pidiendo la reserva de su identidad para resguardar su seguridad laboral, dijo “No respetan nada, fumigan incluso a metros de los puestos donde viven familias, si hablan con ellos les van a decir que está todo bien, pero no, lo que usan para fumigar no es bueno y encima lo usan mal, dura varios días en el aire”.

‘La Realidad’, es que sus dueños arriendan esas tierras, muchas a veces a los mismos pools de siembra de los que participan, según el trabajador “Los anteriores arrendatarios eran un poco más cuidadosos, pero a los que están ahora no les importa nada de nada”.

‘La Realidad’, es que a pesar de alquilar los campos, sus propietarios, son civil y penalmente responsables por las infracciones, delitos o daños que causen a terceros sus arrendatarios.

‘La Realidad’, es que ni a los Bemberg, ni a La Realidad S.A., les haría mella en su multimillonaria economía respetar esos mil metros y cuidar a sus vecinos y a sus propios empleados.

MIGUENS BEMBERG HOLDING Y GRUPO BEMBERG

Solamente en nuestra zona, son dueños de las estancias La Realidad, El Abrojo, La Serrana, La Quebrada y San Jorge, pero el holding que maneja Miguens, hijo de la fallecida cineasta María Luisa Bemberg, tiene negocios energéticos, petroleros y mineros, como ejemplo Patagonia Gold de extracción de oro en nuestro país. Además de ser parte de grandes inversiones inmobiliarias y explotaciones agro-ganaderas y agro negocios, como Grupo Peñaflor, empresa con cerca de 50 marcas entre ellas Trapiche, Finca Las Moras, El Esteco, Michel Torino, Santa Ana y Andean Viñas. También son dueños de citrícola San Miguel, la mayor exportadora global de limones y podríamos seguir varias páginas enumerando empresas, marcas y negocios que controlan estas familias.

Por eso afirmamos que respetar esos mil metros no les haría mella en su multimillonaria economía.

LA DENUNCIA

La denuncia la realizó uno de los vecinos presentes en la Comisaría 14, aportó fotos y el certificado médico, la causa se radicó en la Fiscalía N°11 de Delitos Culposos y Contra el Medio Ambiente, a cargo del Doctor Pablo Cistoldi.

Sin dudas una fiscalía muy cuestionada, en una entrevista al Fiscal Cistoldi, realizada por el Portal Qué Digital, ante las muchas denuncias de familiares de las víctimas de accidentes de tránsito, una de las temáticas que atiende esta fiscalía, como ejemplo en la zona tenemos la polémica causa de la familia de Thiago Franco, que quedó cuadripléjico tras el siniestro vial con el ex corredor Lalo Ramos que conducía borracho, en la entrevista, Cistoldi hizo varias afirmaciones “No nos puede presionar ni la lástima del imputado ni la de la víctima” y habló “de la independencia del Poder Judicial”, dijo “una fiscalía no es un órgano de seguridad para prevenir delitos, sino que trabajamos en la administración de justicia. La seguridad no es nuestra función, puede haber alguna contribución, pero no es la principal. Nosotros buscamos determinar cuáles son los componentes de una solución justa en un caso, somos una fiscalía especializada…”

Al respecto de las declaraciones de Cistoldi podríamos contraponer lo que la página del Ministerio Público Fiscal define como sus funciones que “se hallan reguladas en la Ley 14.442 y, fundamentalmente, consisten en recibir denuncias, promover investigaciones, e intervenir como parte acusadora en los juicios que se llevan a cabo con motivo de estos”.

Sin duda no se trata de un órgano de seguridad ni prevención, pero claramente debe estar como parte acusadora, y en todo caso quienes administrarán la justicia serán los jueces.

Dicho esto, si los fiscales son blandos o buscan consensos con los acusados, qué podemos esperar de la justicia, si en lugar de eso buscaran perseguir y ser más duros con los que delinquen, con los Lalos Ramos, los Materias o los Bembergs, podrían colaborar más con la seguridad y la prevención logrando condenas ejemplificadoras, para que las víctimas no sean re victimizadas una y otra vez.

Esperemos que esta causa no se archive o se ´consensue’ para que no se sigan cometiendo los mismos delitos.