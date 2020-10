Informa la Sociedad de Vecinos de Sierra de los Padres: “Seguimos adelante, despacio pero sin pausa”

Nuestro querido barrio ha sufrido el abandono del Estado y los funcionarios que lo representan durante muchos años. Esta ausencia manifestada con la falta de reglas y de control, ha generado desorden y caos en temas que nos afectan directamente en nuestra convivencia y diario vivir. Para revertir esto la Sociedad de Vecinos comenzó ya hace algunos años, un arduo camino de concientización y diálogo con nuestros vecinos intentando cambiar costumbres y comportamientos dañinos para nuestro barrio, pero no solamente desde el lugar institucional sino desde el trabajo concreto, construyendo con el ejemplo. Este camino nuevo se ha transformado en una política de continuidad independientemente de las comisiones que lo llevan adelante y se proyecta, con visión de futuro, por mucho tiempo más.

Dentro del amplio glosario de temas que nos ocupan, muchos ya se han concretado como por ejemplo…

Hace un par de años se realizó la reconstrucción total de la única plaza del barrio “Roberto Natalio Bonzo”. Juegos renovados y seguros, escalera de acceso, nuevas plantas, cestos de residuos entre otras mejoras.

Se puso en valor el Arco de acceso al barrio realzando su protagonismo con renovada iluminación, nuevas letras y restauración en general. Se colocaron cámaras de seguridad, monitoreadas en vivo por la Comisaría, quedando las imágenes grabadas por treinta días para que, en caso que la justicia lo requiera, se puedan utilizar para el esclarecimiento de hechos delictivos.

Los refugios de colectivos, que estaban en muy mal estado, paulatinamente y con mucho esfuerzo físico y económico fueron renovados en su totalidad y en breve comenzaremos a darles iluminación interna con tecnología en base a energía solar.

Este año, a pesar del freno impuesto por la pandemia, seguimos trabajando arduamente con la firme convicción de mejorar los espacios públicos.

Recientemente se creó el Jardín del Arco que de a poco, con el desarrollo de las especies plantadas, tomará relevancia propia. También se le dio nueva iluminación, con más intensidad.

Se arregló por completo la plazoleta del mástil, quitando grafitis de las paredes de piedra, mejorando el jardín, pintando el mástil y columnas de alumbrado cercanas.

También, para mejorar la seguridad de los vecinos, seguimos relevando luminaria apagada y hacemos los reclamos correspondientes.

El perímetro del barrio, otro sitio profundamente olvidado, abandonado y convertido en el lugar donde una gran cantidad de vecinos irresponsables tiran sus restos de poda y basura comenzó a ser intervenido. Se identificaron los pasos peatonales habilitados por la ordenanza colocando palos para evitar el acceso en motos y se cerraron los pasos no habilitados usados para ingreso con vehículos. Se comenzó a limpiar la primera cuadra de Adolfo, retirando arbustos muertos, renovando el alambre perimetral y dándole forma al cerco. La cantidad de basura era enorme!

La puesta en valor de las primeras cuadras de acceso al barrio incluyó pintado de las farolas de iluminación, hidrolavado y pintado tanto del frente de la escuela primaria como del de la secundaria, ordenamiento del estacionamiento priorizando al peatón, mejora del frente de la comisaría, mástiles, cercos de arbustos y jardín. En estos próximos meses seguiremos con la segunda cuadra.

Los nomencladores de calles no eran la excepción. Con recursos económicos escasos, lo que hicimos fue restaurar los existentes, renovar su madera, pintarlos y volver a colocarlos en su lugar. Este proceso es muy arduo y trabajoso. Es la Comisión Directiva la que realiza esta tarea porque creemos que es una manera más de colaborar restituyendo información valiosa para los vecinos y su seguridad.

Pensando en las próximas generaciones, ya que como pocas acciones en nuestra vida seguramente no lo veremos terminado, participamos en el plan integral de reforestación llevado adelante por el Municipio desde hace muchos años y que hoy sigue adelante gracias al aporte y arduo trabajo de los barrios reserva forestal. Hoy en día nuestro barrio está protegido, la Sociedad de Vecinos cuenta con una subcomisión de reserva forestal que se ocupa de cuidar los arboles existentes, plantar nuevos y velar por su desarrollo. Durante muchos años, se fueron tumbando magníficos ejemplares que hacían al espíritu de nuestro barrio y cumplían, además de su función principal de ser los pulmones de nuestro hábitat, con el frenado de los vientos predominantes resguardando a otras especies frágiles.

La Sociedad de Vecinos está en continua comunicación con todas las áreas municipales y fundamentalmente con el Delegado local. Hemos implementado reuniones mensuales para comentar todos los temas de interés barrial además de enviar periódicamente desde nuestra Secretaría un correo con los pedidos generados por los vecinos. Esta nueva comunicación permitirá que se le dé curso a acciones para su pronta solución. Nosotros haremos el seguimiento para que los reclamos no se pierdan en el tiempo y que se logre el resultado esperado, su solución.

Por último y creyendo en que una comunidad unida es la única manera de tener un barrio activo y próspero, hemos mejorado nuestra vinculación con la Cooperativa de servicios, el Grupo Scout Nuestra Señora del Pilar, la ONG Gruta de los Pañuelos, la policía, los bomberos, la escuela primaria, escuela secundaria y jardín de infantes y sus cooperadoras. Muchas veces el paso del tiempo, de las comisiones y de las personas, hacen perder la relación entre instituciones. Creemos en el trabajo coordinado dentro del contexto barrial y con proyección hacia los vecinos. La falta de valoración de las instituciones, de sus edificios, la falta de participación activa de los vecinos hace que las comisiones se extingan por falta de voluntarios. Debemos trabajar para revertir eso.

Seguimos para adelante con la gran tranquilidad del trabajo realizado, de intentar mejorar los derechos de los serranos, de generar vínculos cada vez más sólidos.

Necesitamos ayuda, necesitamos vecinos que se sumen tanto haciéndose socios como participando del grupo de Comisión Directiva.

Todos están invitados a participar.

Les dejamos nuestros contactos: Correo: sociedaddevecinossdlp@hotmail.com; Instagram: sociedaddevecinossdlp7601; Tel. Fijo derivado a Celular: 463- 0255; Whatsaap 15 – 3121317 y Facebook: sociedad de vecinos sierra de los padres.