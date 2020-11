Correo de Lectores: Hay sectores y calles olvidadas

Periódico Nueva Sierra

Hay sectores o calles de sierras que están olvidadas desde hace mucho tiempo o desde siempre. Un ejemplo es la calle Mauro, que es una calle sin salida de una extensión menor a 100 metros y en bajada pronunciada, la cual pese a haber tratado de mantenerla haciendo aproximadamente 8 viajes a 5 km del arco de sierras donde en cada viaje traje seis bolsas de arpillera de escombro, gracias a la colaboración de un vecino de la zona que leyó mi pedido a través de distintas redes. Ya casi son más o menos hace 5 años y nunca pasó una máquina para arreglarla.. Pero evidentemente si bien pude combatir la zanja que deja la bajada de agua y pozos en la calle en un primer momento luego ya me di por vencido.

Pese a los reiterados reclamos en la delegación de sierra todavía no la han arreglado y es tan así el problema, que como mi casa y la del vecino están al final de la calle (al final de la calle en bajada) o sea donde se corta la calle, que cuando llueve mucho no se puede subir debido a que los autos resbalan y hay peligro de caerse a la cuneta o precipicio o quedarse encajado como ha pasado en varias oportunidades.

La calle Mauro se encuentra entre las Calles Natividad (único lugar por donde se puede acceder a la misma) y Marcela (por esta no tiene salida por existencia de una pared de rocas). Por favor publiquen está nota.

Muchas gracias

Emilio López