El granizo y la lluvia provocaron graves daños en el sector frutihortícola

El temporal de granizo del 7 de noviembre, además de pintorescas fotos con calles y jardines pintados de blanco, dejó otra vez un tendal de destrozos en las viviendas y autos de muchos vecinos y sobre todo en el sector frutihortícola.

Azotó a más de cien pequeños, medianos y grandes productores y sobre todo la verdura de hoja quedó perforada por la piedra. Produjo grandes destrozos en quintas y campos, los cultivos más afectados fueron el verdeo, apio, lechuga de campo y tomates bajo invernaderos.

Desde la Asociación de Productores de General Pueyrredón aseguraron que “en menos de 30 minutos cayeron en algunos lugares hasta 90 milímetros de agua, pero los peores daños los causó el granizo porque cayó sobre producción lista para cosechar y quedó hecha picadillo».

Ricardo Velimerovich, presidente de esa entidad comentó al Portal especializado interNos, que “esta situación complicará a los productores y será muy difícil que vuelvan a ponerse en pie, ya que las inversiones realizadas para llevar adelante la producción fueron muy altas al comienzo de la temporada. Volver a preparar el suelo, los plantines y sembrar traerá un atraso de aproximadamente 60 días para los productores que más daños sufrieron por el temporal”.

Además agregó «Lo más grave de esto y el enojo que tienen los productores, es porque ya se venía advirtiendo hace mucho tiempo a la municipalidad. Había muchos canales tapados que no permitieron el drenaje del agua y en muchos casos esa fue la razón de los destrozos. A esto se le suman los caminos que no están en condiciones y al no canalizar el agua como corresponde, se metió a los campos. No se hicieron las obras correspondientes y por eso pasan estas cosas”.

Estos reclamos ya se venían realizando desde el temporal de principios de julio, cuando además, la Asociación de Pequeños Productores perteneciente a la Federación Nacional Campesina, en una reunión con el secretario de Desarrollo Productivo municipal, Fernando Muro, solicitaron ayuda inmediata al sector para seguir produciendo y que se declare la emergencia agropecuaria.