Increíble: Reclaman el pago del arco de Laguna que Gabbin dijo que donaron

Este mes se reabrió el ingreso a la Reserva Laguna de los Padres, sólo se implementó por el acceso principal por Ruta 226, dónde se erige el arco heredado por el ex Delegado Ricardo Gabin, inaugurado en diciembre de 2018. Gabbin dijo que se hizo con donaciones y ahora un particular reclama al municipio $274.880 más intereses, gastos y honorarios por su construcción.

En ese momento, escribíamos casi indignados y recordábamos que en agosto de 2012, el ex Intendente Pulti anunció la construcción del Centro de Interpretación Laguna de los Padres. En ese momento dijo “Es un ámbito en el cual todos los visitantes -marplatenses y turistas- tendrán la posibilidad de interiorizarse sobre diversas cosas que tienen que ver con la laguna, con su flora y su fauna”, se trataba de una inversión de 2,5 millones de pesos (en 2012 unos 700 mil dólares). Obviamente no se hizo como tantos anuncios de Pulti. Y decíamos que después de seis años, vimos un arco de troncos recuperados, tipo Villa La Angostura, sin consultas a arquitectos ni municipales ni particulares, sin anuncios, sin licitaciones porque -según el Delegado- no requirió de presupuesto. El Delegado Municipal Ricardo Gabbin decidió dejar su marca en su paso por nuestra delegación. Al igual que la puesta en valor del viejo puesto, dijo que fue con colaboraciones, y ahí lo tenemos, les puede gustar o no, pero seguimos viendo gestiones que no pidió nadie, que no eran prioritarias, ahora la laguna tiene arco nuevo y un viejo puesto reciclado, y recalcábamos, pero sigue con pocos sanitarios y los que hay, o están cerrados o son un asco.

Después de 2 años, un particular presentó un reclamo formal al municipio por un monto total de $274.880 más intereses, gastos y honorarios por su construcción. Luego de un intercambio de Cartas Documentos y recursos formulados por Juan Alberto Sarmiento, dicen que allegado a Gabbin, el 26 de octubre el intendente Montenegro firmó el Decreto 1702/20 dónde se rechazan estas acciones y reitera que la demanda “no puede prosperar ya que en modo alguno la voluntad del ex funcionario Ricardo Gabbin, por si sola, no puede comprometer al estado Municipal”, además aclara que “los únicos procedimientos administrativos legítimos para la ejecución de obras públicas son las contrataciones directas, concurso de precios, licitación pública o licitación privada”, por lo que “al haberse soslayado todos los procedimientos legales de contratación establecidos por la normativa vigente, la voluntad de la administración pública no puede quedar comprometida por la mera manifestación de un funcionario sin competencia para ello”.

Nada de esto impide que Sarmiento avance con su reclamo judicialmente, con una demanda ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo, la realidad es que ese arco se había construido en agosto de 2018 e inaugurado en diciembre del mismo año, luego hubo un año más de gestión del ex delegado Gabbin bajo la órbita del intendente Arroyo y en ese periodo no aparecen reclamos formales, sin embargo la espantosa gestión de esos ex funcionarios, todavía pueden seguir haciendo daño y provocando más gastos a la actual gestión.