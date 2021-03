Cooperativas locales evaden más de 5 millones en obras clandestinas

Es por realizar decenas de miles de metros de cableado de fibra óptica sin permiso municipal, en la vía pública, ni planos con profesionales responsables, ni seguros y se llega a esa suma en concepto de tasas por derechos de instalación, más lo que se debe abonar por mes al EMVIAL. Un Juez de Faltas le paralizó ya las obras a la Cooperativa de Agua y a la de Laguna. Si no cumplen les podrían hacer retirar el posteado o la fibra.

Antes de iniciar este relato cuasi mágico, vale aclarar para que no se menosprecie la situación y la rigurosidad periodística, nada tiene que ver que nuestro grupo editor también preste servicios de internet, no por ello lo hacemos con animosidad o simplemente por cuestiones de competencia. O si, porque en el último de los casos podría tratarse de una competencia desleal, ya que Grupo Sierra hace aprobar municipalmente cada uno de los tramos de fibra óptica que está realizando, paga todas y cada una de las tasas, cumple con los trámites correspondientes con profesionales responsables y presenta los seguros exigidos.

En realidad, se trata de cómo empresas cooperativas que deberían ser “solidarias” ponen en riesgo a su masa societaria -ya que como dijo alguien por ahí- todos, como socios, seremos responsables de los desaguisados que están cometiendo ambos Consejos de Administración y sus Síndicos.

Ya en el Número 224 de Nueva Sierra, de septiembre pasado, alertábamos sobre esta práctica de la Cooperativa Laguna de los Padres. Rápidos de reflejos, un vocal sumamente interesado en esa red de fibra, concurrió al municipio e hizo “poner al día” a la entidad. Pero (siempre hay un pero) lo declarado en ese momento no era ni el 10% de lo realmente ejecutado.

En diciembre todo se desmadró. Alocadas, casi desesperadamente, ambas cooperativas salieron a postear en algunos casos y cablear en otros por todos lados, sobre todo los fines de semana que es sabido los municipales “descansan”. Ello porque ya habían sido advertidos por algún empleado infiel del municipio sobre los planes de obra de la otra empresa pyme y los riesgos de seguir realizando obras en la vía pública sin permisos.

OÍDOS SORDOS

El 15 de diciembre el Juzgado de Faltas N°5 le clausura la obra a la Cooperativa de Agua “teniendo en cuenta el riesgo que implica para la seguridad pública” la obra en cuestión. Y según el expediente al que Nueva Sierra tuvo acceso, el Juzgado del que es titular el Dr. Fernando Mumare le ordena a la Delegación Municipal a que arbitre las medidas necesarias tendientes “a conjurar el riesgo a la seguridad de las personas y de los terceros que pudieran transitar por la zona”.

A pesar de la tajante orden la Cooperativa de Agua siguió trabajando e instalando, como si las conexiones domiciliarias no fueran parte de la misma obra. Además a precios ridículos, a pérdida, ya que como explicamos en ese número de Nueva Sierra, el mega mayorista de ARSAT, cuesta hoy en día $225, lo que hace imposible revenderlo con los precios que actualmente ofrecen. Digamos que al menos es raro. Salvo que estemos financiando la obsesión de unos pocos con nuestras piletas o tanques de agua.

Pero la Cooperativa la siguió, un abogado se presentó en dicho Juzgado y entre cientos de palabras escritas como conectividad, TIC, y sarasa pidió que se deje la medida sin efecto. El 11 de febrero desde el Depto. de Electromecánica por mail y a requerimiento del Juez Mumare, le vuelven al magistrado a informar que la Cooperativa de Agua hasta ese momento no había cumplido con las exigencias de la Ordenanza 9163. Por lo que la medida siguió firme.

Cuando el Intendente Montenegro visitó Sierra de los Padres, el ignoto presidente de esa cooperativa le acercó una carta diciendo que “los estaban persiguiendo” y de nuevo con la conectividad y que “no podían pagar” lo que indica la ordenanza. Entonces nos preguntamos ¿No lo calcularon cuando se largaron a la aventura? ¿Pensaron que podían hacer las cosas de prepo como hace 20 años atrás? ¿Eso no sería mala praxis?

El argumento de la conectividad es válido en las cooperativas de pueblos pequeños, donde no hay un solo proveedor de internet y esas empresas verdaderamente solidarias se ponen al hombro el unir su localidad al mundo. Pero acá hay al menos cinco empresas proveedoras y una de ellas construyendo otra red de fibra. ¿De qué conectividad hablan?

El Intendente le encargó al Subsecretario de Gobierno Digital, José Luis Dranuta, que estudie el tema. El funcionario reconoció en diálogo con este medio que se reunió con la gente de la Cooperativa de Agua y que le volvieron a pedir lo mismo. Eximición de tasas. Con respecto a ello nos relató que Montenegro fue tajante y le dijo lo mismo que siempre “cuando yo cobro una tasa lo hago para todos los marplatenses” y sanseacabó. También Dranuta resaltó “que no habrá prerrogativas para ninguna cooperativa” y que en dicha reunión los “cooperativistas” acusaron que solo tenían aprobados 1800 metros cuando tenían ejecutados en realidad y según ellos 16.800 metros. Nueva Sierra hizo su propio relevamiento y no sabemos si por el descontrol interno o si fue a propósito en realidad tienen posteado más de 25.200 metros al cierre de esta edición ya que continúan trabajando como si nada ocurriera. Vale decir, salvando los 1800 metros pagos, están debiendo -además de los planos y trámites- 23.400 metros. La tasa este año tiene un costo de $92 por metro de cableado o posteado, están debiendo más de 2 millones de pesos que vamos a pagar entre todos, si es que algún día deciden cumplir, claro.

LOBOS CON PIEL DE CORDERO

Detrás del candor que pretenden demostrar en la otra cooperativa, la eléctrica de Laguna de los Padres, se esconde un verdadero leviatán. Además de salir corriendo a regularizar la nada misma cuando fueron intimados, ya en el génesis arrancaron mintiendo.

Al principio con Santa Paula donde hay 36 cuadras presentaron solo 10. E hicieron todo el barrio. Pero hay algo peor, para llevar internet desde la Cooperativa Pueblo Camet, tuvieron que ejecutar 12 km de fibra, teniendo un nodo de ARSAT dentro del barrio. Obviamente no hay expediente de ello. Tasa cero. Un detalle tragicómico, el presidente de la Cooperativa Pueblo Camet es nuestro entrañablemente recordado ex delegado Hugo Franco. Antiguo aliado de los laguneros. ¿Casualidad?

Luego detectamos más de 2 km de tendido sobre el Camino a los Ortiz, donde no conectan a nadie, pero la fibra está. Por supuesto que, sin expediente municipal, ni abonar tasas, ni profesional responsable. Convengamos que es raro.

Lo curioso pasa alrededor del vivero sobre el Varetto, donde el vocal Cano de esa cooperativa, el más laborioso e “interesado” en las gestiones municipales, según relataron desde el área pertinente, se hizo pasar la fibra por su negocio, traerla desde El Coyunco y presentar apenas algunas cuadras de Colina de los Padres. De hecho, a esta Cooperativa también les paralizaron los trabajos y enviaron al Tribunal de Faltas. En dos expedientes pusieron un 20% de las calles y 3200 metros del Varetto pero los agarraron instalando fuera de las calles declaradas. Por cédula de notificación del 22 de febrero pasado los intimaron a paralizar los trabajos.

Ahora bien, si están prestando servicio en Colinas de los Padres, ¿de donde traen el internet? Según algunos test de mediciones hechos, el proveedor es la Cooperativa Pueblo Camet, por ende, hay desde Santa Paula a El Coyunco, 6 km más que deberíamos sumar sin declarar. Pero lo loco es que el municipio les aprobó llegar hasta Los Inciensos cuando va en contra de la propia ordenanza (Artículo 2º.- La zona donde se autoriza el uso del espacio público subterráneo y/o aéreo con o sin infraestructura propia, es la zona de concesión otorgada para la distribución eléctrica) que limita a los laguneros a su zona de prestación de energía, que justamente termina en Ntra. Sra. de los Desamparados. El resto es de EDEA. Es joda, sí. Los funcionarios no tienen idea de nada, ni les importa, pero ellos, los “cooperativistas” saben perfectamente cual es su zona de prestación de servicio eléctrico, por lo que al menos hay maliciosidad. De todos modos, en ese sector presentaron planos por 4.010 metros, que representa el 15% del total. La evasión en este caso sería de 22.000 metros como mínimo. Si sumamos a eso los 10 km desde Pueblo Camet, las 26 cuadras de Santa Paula, los 2 km en Los Ortíz, los 6 km sobre la ruta 226, la Cooperativa Laguna de los Padres le está debiendo al municipio más de 3 millones de pesos.

Más allá de las deudas municipales que no deberían tener las instituciones de este tipo, queda una duda aún mayor que dejaremos para los próximos números. ¿De dónde salieron los millones de pesos para hacer esas obras clandestinas? Porque se ufanan de no haber pedido créditos, ni deberle nada a nadie, entonces nos quedan tres dudas. O nos están matando con las tarifas de agua y luz y hay superávit (algo prohibido en el cooperativismo), o hay algún negocio privado atrás o simplemente alguien está lavando activos y todos vamos a ser cómplices. Es bien sabido que los lavadores de dinero sucio se corrieron del negocio de los hoteles y se pasaron a este de la fibra dónde recuperan blanqueada más rápido la inversión. Y ya sabemos que a la plata impura no le gusta pagar impuestos. ¡Qué coincidencia!

La Cooperativa de Agua de acuerdo al precio de mercado, ya lleva “invertido” y con los metros declarados por ellos mismos, casi 12 millones de pesos. Mientras que la de Laguna, unos 22 millones y medio. ¿Se verán reflejados en los próximos balances? ¿Cómo justificarán esos números?

Casi al cierre de esta edición, dos funcionarios municipales confirmaron a Nueva Sierra, que el director de obra -casualmente de ambas cooperativas- Arq. Marcos Zarucchi se desligó de los proyectos a su cargo. Arquitecto que huye sirve para otra obra.

Y VUELVE LA BURRA AL TRIGO

Así que ahora a los que se quejan de las calles, o el Delegado que nunca tiene “recursos”, ya saben de donde sacarlos. Y para los que dicen «yo pago todos mis impuestos» sepan que no, que si son socios de cualquiera de las dos cooperativas están también evadiendo.

Por si no se entendió, no es un tema de competencia o como algunos lo plantean en las redes de Boca-River, hace 22 años que venimos señalando desde estas páginas lo que está bien y lo que está mal. Bienvenida la libre competencia, el que más horas y mejor atención le ponga tendrá más clientes. Dentro de la ley, por supuesto.

Es imprescindible mayor conectividad no solo por la pandemia que aún no pasamos, si no porque es lo que será vital, podríamos decir un derecho humano. No le tenemos miedo a otros servicios similares y menos viniendo de las Cooperativas.

Cuando salió este diario como le criticábamos los teje y manejes que hacían, sacaron una revista y duraron 6 meses, después pusimos la radio y compraron una, duraron menos. Así que lo único que preocupa acá, como socios de esas entidades y vecinos, es la transparencia. La fibra no es mejor ni peor, es menos trabajo para el operador, simplemente. Y como decía Roberto Arlt “El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo”.