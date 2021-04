Agua contaminada en las escuelas, hallaron glifosato, AMPA y nitratos en aguas subterráneas y superficiales

Las consideraciones finales del primer informe técnico a partir de la ejecución de los proyectos de extensión y el trabajo conjunto del grupo de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (FCEyN-UNMDP), “Grupo Aguas” y la red interinstitucional y comunitaria “Juntos Podemos” son tajantes.

Los resultados de las muestras de agua de las perforaciones que abastecen a las Escuelas Primaria 51, 46 y 8; las Escuelas Secundarias 39 y 50 y el Jardín de Infantes 918 NO SON APTAS PARA CONSUMO.

En el informe detallan, “Los resultados muestran que las perforaciones que abastecen a la EP51, EEP Nº 46, JPN°918, EES N°50 y EEP N°8 presentan contaminación por nitratos y/o el herbicida glifosato en niveles que representan un riesgo para la salud de la población que la consume. Por lo tanto, no pueden considerarse APTAS PARA CONSUMO, y es urgente que se tomen las medidas necesarias para asegurar la provisión de agua potable en dichos establecimientos. Asimismo, consideramos primordial poner en conocimiento a la comunidad sobre esta situación, con el propósito de poder trabajar en la búsqueda conjunta de cambios y medidas necesarias para evitar que los sistemas productivos vigentes afecten bienes comunes como son el agua subterránea y los cursos de agua superficiales.”

En diferentes niveles hallaron glifosato, su metabolito ácido aminometilfosfónico (AMPA) y nitratos tanto en aguas subterráneas como superficiales. Los agroquímicos están en todos lados y ya no saben qué evidencia necesitan las autoridades para tomar medidas.

En una entrevista en Región Mar del Plata el doctor en Química Leonardo Lupi en referencia al uso indiscriminado de agroquímicos afirmó «Estamos contaminando nuestro ambiente, es un riesgo, afecta la salud. Ahora la detectamos en aguas subterráneas, pero también está en aguas de lluvia, en el aire. Estamos produciendo alimentos que también lo tienen. En algún momento vamos a empezar a tomarlos».

En principio, desde que se dieron a conocer los resultados del informe, y el llamado de atención de Grupo Aguas, el Consejo Escolar informó que las escuelas están siendo provistas con agua envasada y que OSSE está llenando los tanques con agua potable.

EL PROBLEMA DE FONDO

Podríamos llenar páginas con datos técnicos, números, especificar zonas, escuelas, etc., la realidad es que el problema es que en la zona no se cumple la ordenanza de los 1000 metros, que en este contexto podríamos preguntarnos si no son escasos, pero ese es otro tema y aun así no se respetan.

Pero además no se sabemos si se cumplen otros puntos de la ordenanza, por ejemplo, que los responsables del uso de agroquímicos deberían estar inscriptos en un registro municipal en el cual mediante declaración jurada deberían indicar semestralmente aquellos productos agroquímicos y/o biológicos utilizados no compatibles con la producción orgánica, indicando dosis, momento y modo de aplicación, principios activos, fichas de seguridad, tipo y cantidad de envases, etc.

Tampoco se cumple que debe establecerse una barrera vegetal cuyo objetivo será impedir y/o disminuir el egreso descontrolado de agroquímicos hacia barrios y/o zonas urbanas aledañas.

No se controla la disposición de los envases ni el estado de los mismos.

No sabemos cuántos infractores a las disposiciones fueron multados o si alguna vez la Dirección General de Gestión Ambiental realizó algún secuestro o decomiso de los productos químicos o biológicos de uso agropecuario cuando no correspondía su uso o cuando estos infractores fueron reincidentes.

TIERRA DE NADIE

Entonces podríamos inferir en que el problema es la falta de control, porque más allá de las de las idas y vueltas con las ordenanzas, la medida cautelar de la Suprema Corte dice que hay que cumplirla y controlarla. El problema es que este municipio, con Dirección General de Gestión Ambiental y todo, no parece tener recursos ni interés en controlar, total ellos están a 25 kilómetros y esta parece tierra de nadie.