Editorial: 22 El Loco

Este mes Nueva Sierra cumple 22 años. Y a pesar de que dicen que la curiosidad mató al gato, empezamos a ver que significados le encontrábamos a los dos patitos.

En la quiniela el 22 es el loco, y en el Tarot el Loco “es una carta muy poderosa que usualmente representa un nuevo comienzo y una aventura despreocupada, anuncia que se vienen importantes decisiones que pueden ser difíciles de tomar, y que pueden significar un riesgo, el secreto es explotar el optimismo y la sabiduría del loco para obtener los mejores resultados del cambio”.

En numerología dicen que el 22 “es considerado como uno de los más poderosos, capaz de convertir todos los sueños y deseos en realidad. Es un número de precisión y equilibrio. En su capacidad total, este número es el maestro constructor, lo que significa que proporciona el poder para lograr cosas casi imposibles”.

Nos identificamos con este numerito en muchas cosas, los que nos acompañaron en estos años saben que nos embarcamos en locuras difíciles de pensar en esos momentos, como tener una tarifa legal del agua, que otra vez no lo es; tener gas natural; repicar y repicar para que repavimenten el Varetto, para que solucionen el problema de las inundaciones en Santa Paula con la reconstrucción del puente en el camino San Francisco sobre el arroyo La Tapera. La puesta en escena de unos vecinos con la canoa en el arco para no tener más esa enorme laguna cada vez que caían dos gotas de agua… Cientos de temas que abordamos y aunque parezca que todo sigue igual y nos decepcionemos todos los días por las cosas que jamás se resuelven o a las que no se les dan soluciones definitivas, muchas fueron las cosas que vimos cambiar y mejorar, muchos fueron los logros.

Logros y resultados de una comunidad activa y también pujante. Una comunidad serrana que seguramente necesitaría un poco de terapia para levantar la autoestima. Porque es mucho más valiosa de lo que se reconoce a sí misma. Tal vez por haber escrito la historia serrana durante estos 22 años, podamos tener más claro que nuestra zona crece y mejora gracias al esfuerzo, el empeño y hasta nos animaríamos a decir la terquedad de sus vecinos.

A fuerza de patear y patear puertas, de perseguir funcionarios, de cortar rutas, el arco, reclamar, reclamar e incansablemente reclamar, así se consiguieron mejoras y cuando no, haciendo los propios vecinos con sus propios recursos.

Este mes veíamos con tristeza, la noticia de que levantaban puestos de diarios abandonados en Mar del Plata, el papel está siendo desterrado por lo digital y también por los costos, pero es palpable, romántico, sirve para hacer asados o prender la salamandra, sin duda es más cálido. Pero, sobre todo, en el papel, lo escrito, escrito está, no se borra con el mouse lo que se escribió con la mano, en lo digital la noticia que leíste hoy puede desaparecer o cambiar mañana.

Es nuestro compromiso seguir acompañando y apoyando a nuestra comunidad y a cada uno de nuestros barrios y de nuestros vecinos.

Gracias a todos nuestros auspiciantes, los que hacen posible que podamos seguir existiendo, gracias a nuestros lectores, los que le dan sentido a nuestra existencia.

Miriam Leo

miriamleo@sierradelospadres.com.ar