Vecinos de Santa Paula piden a Personas Jurídicas que cambien al interventor

Dicen que hay que pegarle al chancho para encontrar al dueño, esto pasó este mes en Santa Paula, le pegaron al chancho y saltó Toso.

Luego de que varios vecinos salieran en las redes sociales a denunciar el abandono de la sede de la Sociedad de Fomento y la tentativa de ocupación y toma del terreno lindero, responsabilizando al interventor por su desidia y negligencia de los últimos años en los que estuvo a cargo de la entidad, Hugo Toso reapareció intempestivamente en la sede de la de la Sociedad de Fomento Santa Paula y según deslizó en declaraciones a medios marplatenses, formó una comisión con muy pocos vecinos “con el objeto de limpiar, ordenarla hasta que nos autoricen regularizarla”.

Todo esto cuando en algunos medios se publicó que los vecinos y socios de la entidad juntaban firmas para enviar una carta al Dr. Ariel Federico Giménez, Director General de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires solicitando la pronta regularización de esa institución.

En la nota los vecinos y socios de la entidad, destacan “En sus casi 30 años de trabajo y con el aporte y tesón de sus socios, nuestra entidad ha llegado a ser significativa para la comunidad consiguiendo construir no sólo un espacio físico muy importante, que es además el único con el que cuenta nuestra comunidad, donde funcionaron escuelas, posta sanitaria, centros de evacuados, espacios de recreación y de festejo, sino también un espacio comunitario de un gran impacto para el barrio desde donde se gestionaron obras y programas y se fomentaron actividades y mejoras para la calidad de vida de los vecinos y vecinas.”

Más adelante se lamentan “Llegamos así al año 2017 cuando producto de la desidia de una administración la institución entró en un proceso de desorden que finalmente terminó en una serie de denuncias y un pedido de intervención. Esa intervención estaba lejos de lo que pretendíamos los vecinos, que convencidos de la posibilidad de recuperar por nuestros propios medios y sin intervención estatal a la institución, participamos de reuniones y tratativas para remontar la compleja situación institucional y terminamos siendo víctimas de una gestión maliciosa y autoritaria con visos extremadamente intervencionistas.” Recalcan refiriéndose a la gestión de la entonces subsecretaria de ONG´s del Municipio Stella Maris Marinier, quién según la nota “Pidió la intervención, hizo lobby para obtenerla y propuso a Hugo Toso como interventor, asumiendo el mismo en ese rol el 12 de marzo de 2019”.

También denuncian que “Desde esa fecha hasta hoy no sólo la comunidad se vio privada del uso de esas instalaciones sino que además la sede fue robada, desmantelada y vandalizada en varias oportunidades, incluso llegando a la tentativa de ocupación de uno de sus lotes sin que desde la intervención se tomara medida alguna” y agregan “Pero sin dudas lo más grave es que desde ese momento ninguna acción tendiente a regularizar la situación administrativa de la entidad se ha llevado adelante ni se ha dado a conocer a los socios”.

Concluyendo “La norma es clara en cuanto a la función del interventor y los plazos para la normalización de las asociaciones civiles y sin embargo se viene incumpliendo sistemáticamente y es por cuanto solicitamos a esa Dirección de Personas Jurídicas se presente en el expediente judicial, denuncie esta situación y solicite el reemplazo del interventor, para que se convoque en el menor plazo posible a una asamblea, con los padrones de asociados vigentes, para la elección de una comisión normalizadora que permita el inmediato cese de esta situación ilegítima, ilegal e irregular.”

Y APARECIÓ EL INTERVENTOR

Ante la denuncia de los vecinos, el interventor Hugo Toso, salió a responder en medios marplatenses y lo primero que hizo fue reconocer la importancia que tiene la entidad y su sede para esa comunidad “porque está a kilómetros de la ciudad” dijo.

Luego afirmó, refiriéndose a María José Giacalone, una de las denunciantes, que “habiendo sido subsecretaria y luego secretaria hasta el 2016, en las gestiones previas a la intervención, debería saber que no se encuentran libros de socios o no coinciden las informaciones que se hallaron”.

Reconoció el “abandono” de la sede y que en su momento “funcionaba la escuela y la posta sanitaria, pero por falta de limpieza y horarios debieron suspenderse los servicios y la entidad se cerró hasta el día de hoy” y también que es cierto que “hace 20 días hubo un intento de toma”.

Para concluir, juzgando de incapaz a la misma comunidad que supo construir una entidad que pasó por buenos y malos momentos pero que existe gracias a sus propios esfuerzos, dijo “Queremos normalizarla lo antes posible, pero no hay nada para atrás que justifique o nos diga que alguien se puede hacer cargo de la entidad. Ya tenemos todos los papeles, ahora mi objetivo es llamar a elecciones y desde ahí normalizar” finalizó.

“QUE NO SUBESTIME A NUESTROS VECINOS”

Al respecto de los dichos de Toso, en declaraciones a Nueva Sierra, María José Giacalone dijo, “Toso no conoce el barrio ni la historia y menos a mí, yo fui secretaria hasta abril de 2012, cuando era presidente César Rodríguez y vice presidenta María Inés de Momi, que dicho sea de paso, era la que hacía maravillas en la en la sede, en el 2012 yo renuncio y me voy a vivir a Salta con mi hijo, estando en Salta me entero que falleció María Inés, volví en julio de 2014 y antes de acercarme otra vez a la Sociedad de Fomento tuve una desgracia familiar que me mantuvo lejos de todo varios meses más.”

Y continuó, “Creo que más o menos en febrero o marzo de 2016 me vienen a buscar, y dejé claro que no iba a volver a la comisión, la verdad, no me sentía en condiciones y las cosas ya eran un desastre, pero siempre ayudé y me ocupé de abrir y cerrar la sede y tratar de mantenerla limpia para que puedan continuar las pocas actividades que quedaban, cuando vi lo que estaba pasando, el descontrol y el saqueo, fui yo la que lo denuncié públicamente, en ese momento Alberto Abeldaño era presidente y César Rodríguez tesorero, nunca supe ni siquiera, en qué Asamblea los eligieron, no participé, así que no era secretaria, ni mucho menos”.

Luego afirmó “Toso debería saber que en primer lugar nunca tuve ningún libro de la entidad, y en segundo lugar debería decir la verdad, él fue con Marinier a buscar todos los libros y papeles a la casa de César Rodríguez, los tuvieron ellos mucho antes de que él fuera nombrado interventor.”

Y agregó “Lo que sí quiero que le quede claro, es que no es mi intención hacerme cargo de la entidad y que no soy la única vecina que denuncia lo que está pasando, pero que no se confunda, que no subestime a nuestro barrio ni a nuestros vecinos, que no diga que en Santa Paula no hay alguien que pueda hacerse cargo de la entidad, hay un montón de chicos jóvenes que se criaron haciendo actividades en nuestra sede, que festejaron ahí días del niño, carnavales, cumpleaños y que son muy capaces y tienen mucha voluntad para hacerse cargo y volver a poner en pie a la Sociedad de Fomento, cosa que él, con toda la supuesta experiencia que tiene, no pudo hacer en más de dos años, y que no le eche la culpa a la pandemia, porque hay un montón de actividades que se pudieron haber hecho, pero él y Marinier son los responsables de habernos dejado sin Posta Sanitaria, algo que sí, no sé, si podremos recuperar.”