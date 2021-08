El municipio realizó el acto del 9 de Julio en Sierra de los Padres

El intendente Guillermo Montenegro encabezó el 9 de julio el acto en conmemoración del 205° aniversario de la Declaración de Independencia en la Plaza de Sierra de los Padres.

Según informaron, la celebración se llevó a cabo sin presencia de público, respetando los protocolos y medidas de seguridad en el marco de la pandemia por coronavirus. Lo cierto es que la falta de difusión y de convocatoria fue notoria.

El acto comenzó con el izado de la Bandera por parte de integrantes de Scout Nuestra Señora del Pilar y una escolta de los Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres, mientras que Georgina Moreno, estudiante de la Escuela Municipal de Arte Dramático, entonó las estrofas del Himno Nacional.

Luego de que el Obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Gabriel Mestre, realizara una invocación religiosa en el marco de la celebración de la fecha patria, habló el Intendente que comenzó agradeciendo al Obispo “por la invocación de la libertad y de la independencia, al presidente de la sociedad de fomento por lo lindo que se ve el trabajo que se hizo junto a la Municipalidad para esta celebración y muchas otras cosas, sabemos que siempre falta pero que se empezó un camino que no se tiene que parar. Cuando entramos a Sierra y vimos que estaba toda adornada, me llenó de emoción. Cuando uno habla que tenemos todo, Laguna, la Sierra, el Mar, y una parte importante es Sierra de los Padres”. Además, agradeció la presencia y el trabajo constante de “los bomberos voluntarios de Sierra, un orgullo para el Partido y para la Provincia, por esa vocación que tienen y todo lo que han hecho especialmente en este último año y medio de pandemia”.

Y remarcó que “hacemos este festejo, como dijo el Obispo, destacando la palabra Libertad, y la libertad en un sentido amplio no solo ambulatoria, sino de expresión, de trabajo, de pensamiento. La importancia de que cada uno pueda hacer lo que quiera, poder elegir y, en esto, acompañamos a todos los vecinos desde el Municipio y de lo personal para tratar de lograr sus sueños, el trabajo, el comercio, estar cerca y escuchar. Hoy me acompaña Fernando Muro, luego vamos a estar entregando habilitaciones a comercios que hace años la estaban esperando. Esto tiene que ver con estar cerca de la gente”.

“Desde el Estado –continuó- somos intermediarios con el otro, tenemos que ayudar y facilitar, en este momento tiene que ver con el trabajo, algo que golpeó y sabemos lo duro que fue el último año y medio. Agradecemos la solidaridad de los vecinos de Sierra, de Mar del Plata y Batán, cada uno desde su lugar le puso todo para que todos podamos pasarlo de la mejor manera”.

Por otro lado, el Intendente hizo referencia a la llegada de un nuevo fin de semana largo y el impacto que esto tiene en la economía local: “El hecho que haya actividad y que pueda venir gente es muy bueno, siempre cuidándonos. Es muy importante que la economía, el comercio y los sueños de cada uno se cumplan. Y para que esto suceda, en mí van a encontrar siempre alguien al lado de ustedes”.

Por último, Montenegro, concluyó que “estoy convencido que General Pueyrredon es un motor que no para. Y no lo hizo en este año y medio, que fue muy complejo. No tengo ninguna duda que va a acelerar más aún cuando esto termine, o como estamos viendo con la vacunación. Ahí van a tener siempre alguien al lado para que este motor que no para, pueda acompañarlos permanentemente y se puedan cumplir los sueños que compartimos con todos los vecinos. También agradezco a Gerogina, por lo lindo que cantó y porque estudias en una escuela municipal, es orgullo que nos acompañes”.

En el acto estuvieron presentes el presidente del HCD, Ariel Martínez Bordaisco, el secretario de Seguridad, Horacio García, autoridades de las distinas fuerzas de seguridad, el presidente de la Cooperativa de Agua Sierra de los Padres, Carlos Rodríguez, el presidente del Club de Golf Sierra de los Padres, Héctor Champonois, el presidente de la Sociedad de Vecinos José Luis Martiquet y el delegado Julio César Romero.