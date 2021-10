El proyecto del concejal Neme para solicitar una sucursal del Bapro es pan y circo

Es increíble como los políticos nos quieren vender gato por liebre, se publicó en todos los medios ´marplatenses´ con bombos y platillos que el concejal Agustín Neme, presidente del bloque Vamos Juntos, oficialista en General Pueyrredon, anunció, que el Concejo Deliberante aprobó en una sesión un proyecto, presentado por él, en el que solicita al Directorio del Banco Provincia la instalación de una sucursal y más cajeros automáticos en Sierra de los Padres.

En los cuatro años del gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires se conocen una decena de gestiones realizadas desde diferentes sectores políticos y de la comunidad pidiendo lo mismo, sin embargo, contamos incluso con respuestas escritas de funcionarios de su mismo partido, a cargo en ese entonces de las decisiones del banco diciendo que era inviable.

Agustín Neme asumió como concejal en 2019 cuando llega al gobierno municipal el intendente Montenegro, pero antes ya había sido funcionario primero en el gobierno de Vidal y luego en el de Arroyo, cuando renuncia para asumir como concejal.

Pero ahora que es oposición en la provincia, quiere que hagan lo que Vidal no hizo en cuatro años. Y a pesar de eso le tomó casi dos años elaborar un proyecto que además, por las dudas, parece que no se tiene mucha fe, consta de tres artículos, en el 1°- Solicita al Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires la pronta instalación de una sucursal bancaria en Sierra de los Padres; en el 2°- Solicita en caso de no ser viable, en subsidio la instalación de cajeros automáticos en la zona y el 3°- Solicita, al menos, la debida atención, mantenimiento y reposición de valores del único cajero existente en la localidad de Sierra de los Padres. Casi un chiste.

Obviamente se trata de dejar conformes a algunos seguidores justo en un momento pre electoral, o en el mejor de los casos tirar el anzuelo al río, por ahí tantas gestiones en curso y alguna pica.

La realidad es que no podemos dejar de recordar en los cientos de proyectos que se aprobaron en el concejo y que en su mayoría quedaron lamentablemente en la nada. Los proyectos, para que se realicen, no alcanza con redactarlos, ni con votarlos, necesariamente se tienen que militar y gestionar. Lo increíble es darle tanta publicidad a un hecho, que todavía, lamentablemente, no representa absolutamente nada.

