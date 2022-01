Fernando Salimbene, también conocido en las redes como NANDON, tiene 26 años y se auto describe como artista visual – conceptual, vive y trabaja en la Ciudad de Buenos Aires y viene una vez al mes a Mar del Plata a dejar su obra por las calles de la ciudad. Se trata de carteles con frases que invitan a la reflexión, que “se confunden un poco en el espacio público siendo algo así como arte callejero pero también mezclado con lo que es el arte contemporáneo” explica y agrega “como que quiero también que las frases tengan una cierta ambigüedad, además de que sé que también llaman a la fotografía y a la interacción, es una obra muy social con impacto en las redes”. Con frases como “Vendo mi ego”, “Cuidado con la palabra”, “matá tu ego” o “Cómo se destruye una idea?” mete disparadores disruptivos y explica “tomando el tema del ego y la fama, que para mí es un tema que a la gente la suele interpelar bastante, busco que las frases salgan bastantes naturales para que no sea una complicación recibirlas, que el mensaje sea de una lectura rápida y fácil, esto no es único y definitivo en mi obra pero es parte de mi marca” y agrega “lo que me gusta resaltar es que es un poco darle la contra a los espacios hegemónicos de arte, los artistas parece que producen arte para artistas y no para la gente y en ese concepto te tenes que mover para poder ver arte y encima conectar con la obra que es otro esfuerzo grande, me gusta pensar en esta propuesta como ir dejando una pequeña huella y generar sorpresa, el arte es una herramienta de transformación social, como la política”. Sobre cómo llegó a Cuero nos contaba “Gastón se encontró un cartel mío, me buscó y vine por primera vez en 2019, a partir de ahí hubo buena onda y esta vez vine con una intervención más grande, espero que impacte, es una obra que el impacto se mide en interacciones, así que es inmediato, pero también a largo plazo”. NANDON fue otra de las propuestas de CUERO 2022.

