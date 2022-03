La salud es lo primero…. con médicos

En los primeros días de febrero, mientras seguíamos buscando información sobre las falencias del CAPS La Peregrina y el SAME en la zona, nos vimos sorprendidos por el anuncio de la Secretaria de Salud, Viviana Bernabei, mientras defendía ante el Concejo Deliberante el presupuesto de su área. Entre otras cosas, la funcionaria destacó la construcción de tres bases operativas, para el SAME en Sierra de los Padres, en Batán, y otra, “la más importante, sobre la calle Valencia al 7000”.

El SAME en nuestra zona está usando de base y cochera el Parador turístico, que además de estar identificado como turismo Mar del Plata, desde que Scioli lo construyó, vergonzosamente, pocas veces funcionó como oficina de información turística.

Lo que sí no falta en el CAPS es un agente de policía, que nos hizo salir de la sala cuando dijimos que íbamos a entrevistar al médico de guardia, que según la enfermera estaba durmiendo la siesta a las dos y media de la tarde.

EL SAME Y LA CARRERA DE POSTAS

Bernabei debería decir en el Concejo Deliberante, aunque a ningún concejal le importe, que es una mentira que el CAPS La Peregrina tiene guardia médica las 24 horas y que el SAME no siempre tiene médico en la ambulancia.

Durante la mañana los que atienden las emergencias son los médicos de consultorio, durante varias tardes en la semana no hay médico de guardia y ni siquiera de consultorio porque no se cubren las licencias ni las vacaciones, muchos domingos no hay médicos durante el día.

Lo mismo pasa con el SAME, en muchos turnos están sin médico en la ambulancia, en la mayoría de las llamadas llegan primero los bomberos que hacen la primera atención y esperan la llegada del SAME para que trasladen al paciente, ocurre que cuando el SAME está sin médico tiene que esperar a que venga otra ambulancia de Mar del Plata para trasladar, sí, como si fuera una carrera de postas.

Guardia médica las 24 horas, significa que haya un médico las 24 horas exclusivamente para atender emergencias y no que los médicos de consultorio tengan que dejar de atender a los pacientes que están con turno después de largas esperas para correr a las emergencias.

LO PRIMERO ES LA SALUD, PERO Y EL TURISMO?

El municipio sigue teniendo en nuestra zona el mismo servicio de salud que hace dos décadas, cuando éramos cuatro gatos locos pidiendo médico las 24 horas en la salita.

Crecimos exponencialmente en población, viviendas, comercios, empresas, turismo, no contemplan la ruralidad, la distancia ni la accidentología vial.

El CAPS y SAME son lo único que tenemos en materia de salud en esta mitad de General Pueyrredón, atiende accidentes de todo tipo, viales, laborales, descompensados, caídas, acuchillados, enfermedades crónicas, en fin, desde un dolor de garganta hasta un infarto, todo, lo demás está a más de 20 kilómetros promedio.

Sería imprescindible, que la Secretaria de Salud de la comuna, además de hacer la base “propia” para el SAME -y no estar calculando hacerle un baño al parador-, desocupe la oficina de información turística para que el presidente del EMTUR, Bernardo Martín, se digne de una vez por todas a ponerla en funcionamiento, y ella, haga efectiva la guardia médica 24 horas para emergencias en el CAPS y garantice médico permanente para la ambulancia del SAME.