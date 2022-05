Mientras los Defensores del Pueblo de General Pueyrredon, Fernando Rizzi y Daniel Barragán, destacaron que, durante la temporada, y en el marco del Programa “Defensoría del Turista” uno de los principales reclamos fue “La falta de servicio nocturno de taxis y remises” una constante de todo el verano y, que según ellos “aun hoy se mantiene”, la polémica Taxis vs Uber continúa entre choferes y concejales.

Por su parte los taxistas repudiaron los dichos de la edil Angélica González, en un comunicado expresaron que «Consideramos que los comentarios de la concejala son intencionalmente maliciosos, erróneos y que persiguen el objetivo de buscar apoyo a su proyecto de ordenanza de habilitar las aplicaciones».

La concejala Angélica González había afirmado que «un taxi realizó un viaje con el trayecto Sierra de los Padres a Mar del Plata y le cobraron entre $ 3000 y $ 3500 y que en otro momento los mismos pasajeros tomaron una unidad Uber para hacer el mismo recorrido y abonaron $ 1700».

A lo que las entidades que representan a los taxistas respondieron «repudian la desinformación, el desinterés en manejar valores reales (el valor del viaje antes mencionado oscila entre los $1700 a $ 1800 aproximadamente en un taxi)” resaltaron y “consideran que los dichos de la concejala tienen la clara intención de hacerle entender al público en general que la habilitación de las aplicaciones redundaría en una baja sustancial de las tarifas que hoy se pagan en General Pueyrredon».

Ahora bien, cualquiera que haya viajado al conurbano bonaerense o a la ciudad de Buenos Aires y haya utilizado la aplicación Uber, sabe que la misma conlleva varios beneficios además de las tarifas, estimar el tiempo de llegada, y no tener que caminar varias cuadras hasta encontrar una parada de taxis, que, dicho sea de paso, al no circular ocupan gran cantidad de espacio que le restan al estacionamiento, un problema crónico en la ciudad de Mar del Plata.

Lamentablemente, pocas posibilidades tiene el municipio de cambiar estas costumbres, la comodidad de los choferes prevalece ante la de los vecinos, ya que los piquetes taxistas suelen ganar las pulseadas. No quieren circular, no quieren trabajar de noche, obviamente ni en temporada y tampoco quieren Uber, no quieren competencia y ante sus presiones se rinden funcionarios y concejales.

En el caso de nuestra zona, no seríamos prisioneros de un puñado de remiseros que cuando más los necesitas no están y cuando están te cuestan el doble que un taxi o un Uber.