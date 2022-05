Por Libertad Magenta

Antes de Semana Santa y con el objetivo de promocionar los destinos turísticos del país, se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un encuentro de Destinos Turísticos.

Como podrán apreciar en la foto que ilustra esta columna, Mar del Plata se hizo presente en el evento.

Pero en nuestro municipio, no entienden que Mar del Plata no es Sierra de los Padres, y ya que esta edición de Nueva Sierra es especial, podemos recordar que desde hace 23 años, desde este periódico, vienen repitiéndonos que Mar del Plata es Mar del Plata y Sierra de los Padres es única… o lo es al menos para los serranos.

Para el municipio de General Pueyrredón es todo lo mismo, todo es Mar del Plata, y en ese convencimiento es que nuestra zona se pierde de ser promocionada como un destino turístico en sí mismo, y a veces, en el mejor de los casos, nos mencionan como opción para un simple paseo ocasional de una tarde lluviosa para los que visitan Mar del Plata.

Los que siguen esta columna saben de nuestra convicción de que lo mejor que nos podría pasar es ser un nuevo municipio, separado de General Pueyrredón y eso no les impediría a los marplatenses y a sus turistas venir a pasear o a comprar verduras como lo suele hacer el Intendente, no habría fronteras infranqueables, no se les pediría pasaporte ni visa.

Pero nos daría la libertad de manejar nuestras propias promociones turísticas y transformarnos en un verdadero destino turístico, como Sierra de la Ventana o Tandil.

Hasta Punta Indio, un municipio joven, con menos de 30 años, creado en 1994, con una población de 10 mil habitantes es promocionado turísticamente por la provincia de Buenos Aires.

Claro que ese sería sólo uno de los tantos beneficios que tendríamos, desde que Punta Indio se transformó en municipio y al poco tiempo, tuvo su propio hospital, empezó a tener calles pavimentadas, manejar sus recursos económicos y sobre todo proyectar su propio futuro.

Lamentablemente, como decimos siempre, hasta que algún gobernador o nuestros legisladores no despierten del letargo, dejen sus intereses personales y políticos a un lado y entiendan que esta provincia necesita municipios cercanos y al servicio de sus habitantes y no super intendentes de brazos cortos incapaces de llegar a todos los rincones de sus vastos territorios, esto no será fácil de lograr. Igual, no se pueden bajar los brazos.