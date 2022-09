Hola Miriam, escribo porque la calle donde vivimos con mi familia es intransitable, los arreglos son siempre precarios, no hacen las cunetas para que el agua corra sin romper las calles, no duran nada y cuando caen dos gotas se pone peor. Los reclamos no sirven para nada, la última vez que llamé me dijeron que está rota la máquina, de terror!

Vivimos en Los Mimbres, que además, desde hace años estaba cortada por dos vecinos entre Bordeu y Los Avellanos y entre Las Azaleas y Los Almendros, algunos vecinos lograron que entre Las Azaleas y Los Almendros la abran después de mucho tiempo de no poder entrar a sus casas, pero lamentablemente entre Bordeu y Los Avellanos el municipio no hizo nada y sigue cortada por un vecino que ocupó la calle, lo que es injusto e incómodo para todo el resto de los vecinos, sobre todo para los vecinos de a pié.

Seguimos reclamando y seguimos sin respuestas. Espero que alguien del municipio lo lea y lo solucione.

Gracias!

Romina Erripa