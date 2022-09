Por Libertad Magenta

El mes pasado les contamos de la charla debate organizada en Gerli por Región Sur para la creación de nuevos municipios de la provincia de Buenos Aires, y que estuvieron como disertantes Hilda Chiche Duhalde, dirigente del PJ y ex Diputada y Julio Alfonsín, dirigente de la UCR y ex Diputado, del cual desarrollamos su alocución.

Hoy vamos a transcribir gran parte de la disertación de Chiche Duhalde, quien vive en Lomas de Zamora, donde las localidades de Banfield, Temperley y Llavallol están pidiendo ser municipios.

“Quiero tomarlo desde el punto de vista social y no técnico. En el 2% del territorio de la provincia de Buenos Aires está concentrada el 70% de su población y en distritos tan grandes como los nuestros nos encontramos con localidades, que pueden ser el centro, la zona más conocida, entonces viene alguien y me dice “¡Que lindo que está Lomas!” (de Zamora), claro le digo, estuviste por Las Lomitas, pero alejate 20 cuadras y vas a ver que feo que está, y así, pasa más o menos con todos los municipios, una localidad en el centro cada vez más linda, las mejores obras y después pueblos con mucha gente pero que son como el patio trasero. Por eso no tienen desarrollo, porque no hay voluntad política de hacer lo que hay que hacer en esos patios traseros de mi querida Lomas de Zamora, que de convertirse en municipios tendrían todas las posibilidades de desarrollo, Fiorito, Budge, Llavallol, San José…

¿En cuántos tendríamos que dividirla? ¿En cuántos tendríamos que dividir a Almirante Brown? La Matanza ni hablar, para que cada una de esas localidades que han crecido abandonadas, tengan la posibilidad de convertirse en las ciudades que los ciudadanos que allí viven merecen, pero todo el esfuerzo se concentra en un pequeño espacio que es el centro, la ciudad cabecera, la que hay que mostrar, el palacio municipal, la plaza principal, la iglesia, y después lo demás es tierra de nadie.

Y hay otro problema, cuando los municipios tienen tantos habitantes, son municipios oscuros, la gente no conoce al intendente, no conoce a los concejales, no saben dónde viven, no saben cuánto ganan, no tiene ni idea de que obras se están haciendo, hay un desconocimiento total de lo que sucede a nivel municipal. Que ese es el otro tema de darle importancia de la división de los municipios, la cercanía, y eso se logra cuando tienen una dimensión y una población lógicas.

No sé cuántos municipios tiene Francia, con dimensiones parecidas a nuestra provincia de Buenos Aires, más de 20 mil municipios y España también de dimensiones similares más de 7 mil y nosotros tenemos 135 municipios.

Por eso los españoles no se preocupan por la reelección de un intendente, en el pueblo de los antepasados de mi marido, el intendente es el cartero, y es un pueblo tan pequeño que lo conocen todos y lo reeligen porque es bueno, porque lo conocen, lo pueden tocar, lo ven pasar. Y hoy tenemos intendentes que dejaron de ser intendentes, son empresarios, que han dejado de ser intendentes para ser empresarios, pero no lo sabemos, la mayoría de la gente no lo sabe, y entonces se convierten en dueños, por eso no hay voluntad ni decisión política para la creación de nuevos municipios.

Este proyecto es un proyecto difícil, pero no imposible si se encarna en la gente, si la gente se hace dueña del proyecto, si la gente entiende que el lugar donde vive va a ser mejor si se convierte en un municipio de una dimensión lógica, como máximo 80 o 100 mil habitantes, no más, entonces se convierte en un municipio cercano y controlado, la tecnología ha avanzado tanto y puede ser de gran ayuda, nos permite saber si se hacen las cosas bien, que es lo que pasa en el municipio, cuánto dinero entró cuanto salió, en que se gastó, cuánto gana el intendente, cuánto ganan los concejales, éste sueño es posible y necesario.

Si Lezama con 6000 habitantes pudo convertirse en un municipio exitoso, cómo no se va a convertir en un municipio exitoso cualquier otro. Miren, cuando se dividió Guernica (ciudad cabecera del Partido de Pte. Perón) de San Vicente, yo tenía dudas de que Guernica pudiera ser exitoso, había mucha gente, pero podría sostenerse, tener sustentabilidad, pero me sorprendí, y pudo y dejó de ser el patio trasero de San Vicente, y lo bien que le fue, y lo mismo pasó con José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas y otros tantos más.

Yo invité hoy acá a vecinos de Lomas, porque creo que en cada barrio tenemos que empezar a hablar de esto, porque hay cosas que son como básicas, para que una provincia, una ciudad se desarrollen, tenemos que plantar los cimientos, y uno de los cimientos principales es tener municipios lógicos.

Yo los invito a que hagamos el esfuerzo de tenerlo como un tema prioritario y empecemos a hablarlo con los vecinos, y a lo mejor no se puede realizar en 1 año, 2 o 3, pero en la medida que se encarna en la gente, la gente empieza a hacerse dueña de la idea, se empieza a armar una comisión, empiezan a planificar, empiezan a soñarlo, a pensarlo, a diagramarlo, las mejores cosas nacen acá, en las ideas, y después se concretan, entonces soñarlo es el primer paso para la concreción, pero pónganlo en la agenda de cosas que son las que les preocupan, de cosas que son prioritarias… Y ya sé, me van a decir, “A mí me preocupa la inseguridad, las calles, las luces, que no llegó a fin de mes, y usted me viene hablar de la división de los municipios”, pero recuerden, la creación de un municipio, vivir en un distrito más pequeño, va a hacer que ese el lugar florezca, que se sienta usted más seguro, que todo a su alrededor funcione mejor.”