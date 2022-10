Los senadores de la provincia de Buenos Aires de Juntos, Lorena Mandagarán y Marcelo Daletto, presentaron este mes una iniciativa parlamentaria que busca fijar por ley todos los requisitos, condiciones y documentación que deben reunir los proyectos de reconocimientos de nuevos municipios para ser tratados en ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense.

Los legisladores opositores coincidieron en que la iniciativa intenta “establecer un procedimiento idóneo y eficiente para llevar adelante, en la práctica institucional cotidiana, la acción del reconocimiento municipal y la conformación de los órganos responsables de la misma”.

El proyecto establece, entre otras cuestiones, que las localidades o delimitaciones geográficas que aspiren a su reconocimiento como municipio, deberán formar una Junta Pro-Reconocimiento que elabore el proyecto. Por otra parte, el texto deberá ser enviado al Intendente municipal y al Concejo Deliberante para que emitan opinión fundada sobre el tema.

“Proponemos legislar sobre uno de los vacíos legales del régimen municipal bonaerense, entendiendo que la provincia de Buenos Aires, tan extensa y diversa, demanda un proceso de descentralización del Estado ya que existen localidades con comunidades urbanas y rurales con una clara identidad y grado de desarrollo que las alienta a promover su reconocimiento”, expresó Mandagarán.

La legisladora bonaerense del GEN remarcó que ese proceso “naturalmente genera tensiones con la localidad cabecera que ve amenazada su integridad territorial, exponiendo un conflicto que es necesario abordar y encauzar a través de un proceso racional y previsible, con apego a pautas procedimentales predeterminadas”.

En tanto, Daletto señaló que “la posibilidad del reconocimiento es una herramienta para poder darle continuidad al Plan Génesis que en 1995 permitió que municipios como el ex General Sarmiento hoy sean los distritos de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, los cuales unidos en la actualidad representan casi 1 millón de habitantes y gracias a esa división hoy pueden ser mejor atendidos”.

“Es necesario encarar una verdadera transformación de los grandes conglomerados urbanos de la Provincia para corregir el actual desequilibrio demográfico entre los Municipios de los grandes conglomerados bonaerenses; superar las dificultades de gestión de la problemática local, realizar una nueva adecuación de los gastos y los recursos en función de los ingresos; y contribuir a mejorar las condiciones del ejercicio de los derechos de los ciudadanos mediante una mayor cercanía entre los representantes y los representados”, agregó Daletto.

Cabe destacar que, en el marco de la presentación del proyecto, Mandagarán y Daletto se reunieron con Patricio Pro, presidente de la Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios de la provincia de Buenos Aires, actualmente integrada por 60 poblaciones, que busca lograr el reconocimiento de localidades y pueblos bonaerenses.

QUIEREN CREAR 21 MUNICIPIOS

En una nota en el medio en ámbito.com los senadores plantean que buscan generar más partidos para lograr mayor eficiencia y cercanía para los gobiernos locales.

Según este medio, “la idea de fraccionar Buenos Aires no es nueva. Y cada tanto vuelve a resurgir. Para el peronismo se trata de una idea maquiavélica que expone la necesidad de dividir el territorio que tiene la oposición para intentar reinar o, en este caso, gobernar.

Sin embargo, asegura, no todas las propuestas relacionadas a la fragmentación de la Provincia están orientadas a lo macro. Por el contrario, hay proyectos que tienen como fin enfocarse en los gobiernos locales. Algo que, desde hace rato, es tendencia en Europa, y que en el país no termina de afianzarse más allá del claro crecimiento de responsabilidad que tuvieron, con el correr de los años, los intendentes.”

“Es necesario organizar aquellas localidades que han tenido un crecimiento exponencial poblacional, económico, de servicios públicos que requieren su tratamiento para ser reconocidos como nuevos municipios”, aseguró Mandagarán en diálogo con Ámbito.

Y agregó, “Suele pasar en su gran mayoría que los ejecutivos prestan la mayor atención a las cabeceras de partido quedando las localidades lejanas”.

Es por eso que el proyecto marca la creación de nuevos distritos que, en caso de que se apruebe, se desprenderán de otros ya existentes. Algunos con fuerte historia de emancipación y otros por ocupar lugares estratégicos o ser ciudades de peso.

Y en la presentación los dividieron en dos. Por un lado los del Conurbano y por el otro, los del interior. En el GBA la idea es crear los distritos de Gerli, Banfield, Hudson, La Ribera, Wilde, La Franja de Berisso, Temperley, Altos del Tránsito, Paso del Rey, Presidente Derqui, Don Torcuato y una nueva La Matanza, que incluya Tapiales, Ramos Meja, Juan Manuel de Rosas y Laferrere.

Mientras que, por fuera del cordón: Lima, Jauregui, Norberto de la Riestra, Santa Clara del Mar, Quequén, Huanguelén, Barker, Darregueira y Sierra de los Padres.