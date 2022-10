Al otro día del partido con Jamaica se apareció solo, caminando, por la puerta de nuestra redacción. ¡Era Messi! Pero no… se trataba de Leonardo Esteban Adrián Gorri, alias @no_soy_messi , propiamente un clon del astro futbolístico.

“Yo estuve en esta radio”, dijo Leonardo, en referencia a los estudios de FM Nativa. Y ahí relató su visita hace años a un programa de la emisora local. Luego agregó “soy oriundo de Mar del Plata, pero hace 5 años me vine a vivir a Sierra”, mientras contaba que fue colectivero y le costaba todos los días ir a la ciudad aunque lo compensaba al regreso, “es tan gratificante el hecho de levantarte y escuchar los pajaritos, la tranquilidad, ver crecer a los chicos jugando a la pelota en la vereda, andando en bicicleta por la calle, como en los barrios de hace 40 años…” y concluyó este tramo de la charla con “estamos contentos de estar acá, ya no me imagino vivir en otro lugar” con lo que ya podría quedar coronado como el Messi Serrano.

Leonardo, que con su esposa Giselle, hacen un dúo paródico en las redes, donde él está convencido que ella es Antonela Roccuzzo, la verdadera mujer de Messi, y así crean contenido para Instagram, TikTok y YouTube. “Teníamos redes como todos, para subir cosas familiares y esas cuestiones, pero explotó en plena pandemia en un control policial en Olavarría. Una agente me pidió los papeles y me dijo: ‘Si no tuvieras el barbijo sos Messi. ¿Te puedo sacar una foto?’. Entonces yo le dije que sí y que la filmaba con el teléfono. Me saqué el barbijo y ella empezó a llamar a todos los compañeros para que me conozcan. Surgió un video que publicamos y traccionó un montón con más de 4 mil reproducciones una sola noche“, Leonardo recordó eso como el hito a la fama. Se reconoce ahora como un influencer, mientras sigue manejando su camión, hace publicidades y crecen sus cuentas con nuevos seguidores de todo el mundo. Ya alcanzan los más de 100 mil en Instagram y pasa los 200 mil followers en TikTok.

“Nuestras cuentas se llaman no_soy_messi, porque siempre quisimos aclarar eso, no vamos a usufructuar la apariencia con él, ni poner Yo Soy Messi como muchos hacen, no, nosotros creamos un personaje, para que nos recuerden y divertirnos”. Cosecharon cientos de amigos nuevos, “las redes sociales nos han brindado montones de amistades, esas personas que no ves pero sabés que están, es el sujeto tácito de la oración, que el día que los conocés ratificás con un abrazo lo que venías sintiendo en la virtualidad”.

No es un doble, mucho menos un imitador, y Leonardo está convencido que el mismo Messi ya lo sabe, es simplemente un personaje.

Le preguntamos por Qatar, si piensa estar ahí, justamente este año es una oportunidad única para @no_soy_messi y nos contó “tuve la oportunidad de hablar con alguien de la Municipalidad y lo primero que me dijo fue ‘no tengo plata’ y le contesté: perdoname, no te pedí plata”. Y agregó “La idea es simple y autosustentable, ir con el personaje, en la remera publicidades de alfajores, café, sortear un par de noches de hoteles para que se conozca Mar del Plata, que me manden como embajador, pero no lo entendieron”. En Buenos Aires se interesaron más, pero la cuestión del dólar ralentiza todo. “Por ahí si alguno lee esta nota y tiene alguna oferta para hacernos, somos todo oídos” dijo entre risas.

Leonardo y Giselle van a seguir trabajando en los contenidos, aquello que empezó como un hobby implica reinventarse todo el tiempo cuando más profesionalismo se le mete, él piensa que a Messi le quedan un par de años más de carrera así que los piensa aprovechar.

Como siempre decimos, he aquí otro orgullo serrano que trasciende el arco de entrada del Barrio y que nos hace bien a todos ver crecer, trascender y superarse.