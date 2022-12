El 14 de diciembre se licita la construcción de la nueva base para el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en Sierra de los Padres.

En febrero mientras relatábamos las falencias de la atención del CAPS y el SAME La Peregrina, anunciábamos que la secretaria de salud, Viviana Bernabei, había incluido esta obra en el presupuesto de su área.

Un reclamo que se venía haciendo desde que el municipio decidió usar como cochera de la ambulancia el único Parador turístico de esta mitad del partido de General Pueyrredón.

Celebramos el llamado a licitación, cruzamos los dedos y tocamos madera para que otra vez, no quede desierta como suele pasar con las licitaciones de las obras en nuestra delegación.

LA BASE ¿ESTÁ?

Se ubicaría sobre la avenida Padre Luis Varetto, entre Del Pueblo Pampa y la Ruta Jardín Manuel Fangio, al lado del edificio de la Delegación Municipal y tiene un presupuesto es de $17.152.440.

Los pliegos prevén dada la “necesidad de una rápida puesta en funcionamiento del módulo” la implementación de un sistema de montaje en seco de prearmado y luego montaje en el lugar para “optimizar los tiempos de ejecución” de los trabajos. Los espacios contemplan un lugar para el acceso de una ambulancia y el perímetro libre para las maniobras correspondientes. Y deberán contener un estar-comedor, cocina, dormitorio y baño completo.

UN MÉDICO POR AQUÍ

Más allá de la construcción de la base, no podemos dejar de resaltar que aún suceden muchos de los inconvenientes a los que nos referimos en febrero, agregando que hay que afinar el sistema de turnos, el CAPS no tiene guardia médica las 24 horas y el SAME no siempre tiene médico en la ambulancia.

Durante la mañana los que atienden las emergencias son los médicos de consultorio que abandonan a los pacientes con turno para atender las emergencias, guardia médica las 24 horas, significa que haya un médico las 24 horas exclusivamente para atender emergencias, en los lugares serios son médicos especialistas en emergentología. Durante varias tardes en la semana no hay médico de guardia y ni siquiera de consultorio porque no se cubren las licencias ni las vacaciones y muchos domingos no hay médicos durante el día.

Lo mismo pasa con el SAME, en muchos turnos están sin médico en la ambulancia, ocurre que cuando el SAME está sin médico tiene que esperar a que venga otra ambulancia de Mar del Plata para trasladar.

UN PASITO PARA EL FRENTE, UN PASITO PARA ATRÁS

El municipio sigue teniendo en nuestra zona el mismo servicio de salud que hace dos décadas, cuando éramos cuatro gatos locos pidiendo médico las 24 horas en la salita.

Crecimos exponencialmente en población, viviendas, comercios, empresas, turismo, no contemplan la ruralidad, la distancia ni la accidentología vial. Somos 14 localidades y el CAPS y SAME son lo único que tenemos en materia de salud en esta mitad de General Pueyrredón, atiende accidentes de todo tipo, viales, laborales, descompensados, caídas, acuchillados, enfermedades crónicas, en fin, desde un dolor de garganta hasta un infarto, todo lo demás, está a más de 20 kilómetros promedio, no nos pueden seguir tratando como a un barrio más de Mar del Plata, en nada, pero menos en salud, con la salud no se juega.