Según el balance presentado por el Municipio a fines de enero, en el año 2022 repararon 650 cuadras en barrios de la delegación “para asegurar la circulación de los vecinos y vecinas, la policía, las ambulancias y los colectivos”. Si tenemos en cuenta que 2022 tuvo 252 días hábiles, el municipio reparó alrededor de dos cuadras y media por día, considerando las 64 mil hectáreas de la jurisdicción no es un número significativo y menos sabiendo que muchas de esas cuadras a esta altura hay que empezar a repararlas de nuevo, ya que los trabajos que realizan con un par de lluvias están otra vez arruinados. Y mientras el intendente pasea para sacarse una foto con una motoniveladora para hacer que trabaja en la zona, el EMVIAL proyecta una obra de contribución por mejoras en tres cuadras de la calle Eva para que la paguen los vecinos. La delegación no tiene más equipos viales ni más personal para esas tareas de los que tenía hace más de veinte años, pero las viviendas crecieron como hongos y hasta hay barrios que no existían. Salvo la colectora de Néstor Kirchner en La Gloria de la Peregrina, no hubo otra obra que se proyectara e hiciera que pueda sobrevivir a su ejecutor.

Además, comunicaron que “Entregaron más de 60 habilitaciones a comercios e industrias. Trabajaron en el mantenimiento, corte de césped y retiro de ramas o restos de plantas que representan riesgo de caída en las más de 600 hectáreas de Laguna de los Padres. Instalaron una estación saludable en la plaza de Sierra, recuperaron los juegos de la Laguna y plantaron árboles en sierra y Colinas Verdes, además de tareas cotidianas como cortar el césped y mantener en condiciones las escuelas, jardines de infantes, centros de salud y plazas de los diferentes barrios.”

UN PROBLEMA CRÓNICO

Desde hace 24 años registramos en nuestras páginas el estado nefasto de las calles de la delegación, y el problema ya venía de antes, cuando había un puñado de viviendas comparadas con las que hay hoy, porque, aunque no lo refleje ningún censo, hay que estar ciegos para no ver que desde entonces a la fecha crecieron como hongos, formándose incluso nuevos barrios que no existían.

Hoy a la luz de esos hechos, no vimos que en la delegación se multiplicaran ni siquiera en menor medida los equipos viales o el personal que realiza ese tipo de tareas.

Tampoco vimos en 24 años, salvo la colectora de Néstor Kirchner en La Gloria de la Peregrina, que se proyectara e hiciera otra obra destinada a sobrevivir a su ejecutor y esa ni siquiera la mantienen.

Las calles y caminos vecinales de nuestra delegación son un problema crónico que se extiende a todo el municipio y parece no tener solución. No deberían jactarse por haber reparado 650 cuadras en un año en una jurisdicción de 64 mil hectáreas. Y un paseo del intendente por el campo para sacarse una foto con una motoniveladora no es la solución, y al verla debería darle cuanto menos un poco de vergüenza, pero claro está, que nuestras calles, sólo una de las tantísimas falencias de nuestra delegación, son el menor de los problemas de Guillermo Tristán Montenegro en General Pueyrredón.

COMO DIRÍA BRANDONI, TRES CUADRAS!

UN PROYECTO CARO PERO REAL

A principios de octubre comenzaron las conversaciones entre la delegación, el EMVIAL y vecinos de la calle Eva entre Adolfo y Bruno. Vecinos que durante años no podían ni ingresar a sus casas en auto.

La propuesta fue realizar el asfalto de hormigón con la modalidad de contribución por mejoras, es decir, a cargo de los vecinos. La mayoría de ellos, hartos del problema, accedió a la propuesta. En diciembre iniciaron el expediente y el 10 de enero salió publicada en el Boletín Oficial de la provincia la apertura del Registro de Oposición por el plazo de 20 días a partir del 6 de enero, “para la obra: “Construcción de Pavimento de Hormigón” en el Bº Sierra de Los Padres: calle Eva entre Adolfo y Bruno (3 cuadras). Las que serán ejecutadas de acuerdo a la modalidad prevista en la Ordenanza nº 165 Art. 9 Inc. A), estando a cargo del EMVIAL el recupero de las Contribuciones por Mejoras que generen estos trabajos públicos.”

El presupuesto oficial de pavimento de hormigón con cordón integral, de 3 cuadras, es de $22.359.450,70.

El método de prorrateo del costo es de acuerdo a la modalidad prevista en la normativa vigente, con la distribución proporcional del 50% por metro lineal de frente y 50% por m2 de superficie. Para los lotes de Sierra de aproximadamente 20 metros de frente por 30 de largo, da un costo promedio aproximado de 800 mil pesos por lote.

Ofrecen el 15% de descuento por pago contado o la posibilidad de abonar el 30% adelantado y el resto hasta en 48 cuotas, las primeras 24 con monto fijo y las restantes con un interés mínimo de entre el 1 y el 2 por ciento.

El registro de oposición se cerró sin oposición de contribuyentes, si bien de 23 frentistas, sólo cuatro no fueron localizados, falta ver si el EMVIAL recauda el 30% del valor total de la obra para poder realizarla.

Según vecinos de esas cuadras, ya varios abonaron el anticipo del 30%, pero considerando que algunos tienen más de un lote y a otros no hubo como notificarlos, la expectativa está puesta en que con lo abonado por los frentistas el EMVIAL alcance esa recaudación, caso contrario existe la posibilidad de que no se pueda concretar. De realizarse, la obra tiene un plazo estimado de tres meses para el inicio y de seis para su finalización.

Y entre dientes mascullan que, “es increíble que pagando tasas como zona residencial, el municipio no pueda hacer nada, ni una mejora sin sacarnos más plata”.