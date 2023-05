Sin debate previo el día de 17 de abril ingresó en la Mesa de Entrada del Concejo Deliberante la Nota 2023 – N – 41, con Carátula: Sociedad de Vecinos Sierras de los Padres como iniciador particular, elevando una propuesta para la creación de un polo peatonal, con el objetivo de priorizar la circulación de peatones y ordenar el tránsito de vehículos y el estacionamiento en la zona comercial adyacente al “Paseo La Cumbre”, de Sierra de los Padres. En la misma proponen artesanos y mesas en las calles. Los comerciantes del sector no estaban informados y en su mayoría se mostraron sorprendidos y desconformes con la idea.

El día de 17 de abril ingresó en la Mesa de Entrada del Concejo Deliberante la Nota 2023 – N – 41, con Carátula: Sociedad de Vecinos Sierras de los Padres como iniciador particular, elevando una propuesta para la creación de un polo peatonal, con el objetivo de priorizar la circulación de peatones y ordenar el tránsito de vehículos y el estacionamiento en la zona comercial adyacente al “Paseo La Cumbre”, de Sierra de los Padres.

La nota, enviada en representación de la Comisión Directiva de la Sociedad de Vecinos de Sierra de los Padres, propone “jerarquizar la circulación de peatones y ordenar el tránsito de vehículos y el estacionamiento en la zona comercial adyacente al “Paseo La Cumbre”; demarcaciones geográficas que – especialmente – durante los fines de semana y días feriados….”

Además destaca, “el crecimiento que ha experimentado el Barrio …. Esto a su vez, trae aparejado un aumento significativo del parque automotor, con alta concentración y circulación vehicular, donde además el uso y costumbre de los conductores ha legitimado el estacionamiento en ciertos lugares donde no estaría permitido.”

Y para finalizar solicita “Atendiendo al notable auge como atracción turística y comercial resultaría pertinente la creación de un polo peatonal, que no sólo generaría más espacio de circulación y sociabilidad para los transeúntes sino que permitiría que los diferentes emprendimientos comerciales- especialmente gastronómicos – tengan oportunidad de colocar una cantidad de mesas en la zona extendida y sin dudas generarán un mejoramiento integral de la zona, impulsando y formalizando a la vez distintos tipos de actividades exteriores, entre ellas, las vinculadas al rubro artesanal y de decoración. Es así que se pretende una transformación urbanística de uno de los sectores turísticos más destacados del barrio.”

FUERA DE DEBATE

Enterados del proyecto nos pusimos en contacto con el presidente de la entidad vecinalista, quien luego de responder algunas de nuestras inquietudes, eliminó los audios que nos había enviado, con lo cual prescindiremos de sus declaraciones.

Sin embargo, después de eso y a través del Facebook y un grupo de difusión de la entidad, expresaron que “Este proyecto nuevamente al igual que el resto de los anteriormente mencionados busca mejorar el espacio público, generar debate y diálogo entre todos los vecinos ya que creemos que es la única manera de crecer como barrio.”

Nos preguntamos cual sería el debate ante el hecho consumado de una nota ya ingresada al HCD y que ya tiene giro para su tratamiento a las comisiones de Movilidad Urbana, Obras y Planeamiento, y Legislación.

INTERESES E INTERESADOS

Consultados algunos comerciantes de la cumbre, pudimos en primer lugar comprobar que hasta entonces, antes de las publicaciones de la Sociedad de Vecinos, no sabían ni siquiera de qué les estábamos hablando, la mayoría desconocía completamente la existencia del proyecto presentado, por otra parte, además de sorprenderse, se mostraron molestos con la propuesta, y nos preguntamos, porqué sería diferente a la actitud de los comerciantes de la Avenida Argentina, los que no quieren admitir en una calle realmente mucho más angosta y conflictiva que no se puede estacionar a noventa grados sobre las intransitables veredas.

Los gastronómicos de los paseos dicen que, mesas en las calles no las podrían atender y los pondrían en inferioridad de condiciones con otros, los locales ´vinculados al rubro artesanal y de decoración´ dicen que sería competencia desleal, que ya existe un polo de artesanos en La Gruta de los Pañuelos, que ellos pagan alquileres y todo tipo de tasas e impuestos y que si la peatonal impide llegar autos, micros y combis con turistas se verían altamente perjudicados, planteando la posibilidad de contratar un abogado para hacer un amparo en el caso de ser necesario.

Además, sin negar falencias y reconocer que se podría ordenar el estacionamiento, preguntaron qué van a opinar los vecinos de las calles adyacentes, si es que están enterados, cuando la circulación y estacionamiento de esos autos, micros y combis estén desviándose y se trasladen y estacionen en sus frentes. Incluso alguien se preguntó “hay que ver quién está atrás de esto”, como insinuando que puede haber intereses particulares y sugirieron que la entidad “puede seguir haciendo sus lindas ferias de artesanos y emprendedores en su propio predio”.