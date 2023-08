En los últimos meses resonaron las quejas y reclamos de los vecinos de nuestra zona con los tarifazos en general. La tarifa del consumo eléctrico aumentó un 165% con respecto al mismo periodo del año pasado, la del agua un 125%, el colectivo en un año el 147%, y agregan que encima ni siquiera son buenos servicios.

El 717, entre otros desaguisados, sigue haciendo cambios ilegales de línea en La Zulema, el agua en sectores sigue decantando tierra, tiene exceso de sarro y esporádicamente no es incolora, ni inodora, ni insípida como la describen los manuales.

La empresa EDEA ya es como la gota, ni inodora ni insípida, que rebalsa el vaso, desde hace años los vecinos sufren los cortes frecuentes, a veces de minutos y otras por largas horas, golpes y caídas de tensión permanente que queman desde pequeños transformadores a grandes electrodomésticos. Cada tanto y por presión realizan alguna obra de mantenimiento no coyuntural pero que no termina de resolver los problemas.

En su buena voluntad, los usuarios locales intentaron justificar los aumentos de estos servicios, hurgando en los consumos de los mismos periodos anteriores. Pero el consumo baja y la tarifa sube, paradójicamente les sugerimos que no gasten su energía, no es consumo, es tarifazo.

NO ES EL CAMBIO CLIMÁTICO, ES FALTA DE OBRAS

En mayo del año pasado, cuando otra vez un grupo de vecinos autoconvocados, a raíz de los continuos y prolongados cortes de luz, volvían a plantearse una reunión amplia con autoridades y concretar una demanda colectiva judicial, que además incluya, dado la extensión de la zona y la cantidad de usuarios, una oficina y guardia permanente de EDEA en el ámbito de la delegación,la Sociedad de Vecinos, casi como para frenar la nueva embestida contra la empresa, se les adelantó y se reunió con autoridades de EDEA que luego de justificar los reiterados y prolongados cortes echándole la culpa a la naturaleza y porque no al cambio climático, admitió que “el tiempo mínimo entre que se produce el corte y la cuadrilla llega al sitio es de 90 minutos,” una hora y media sólo para llegar. El comunicado de la entidad del 26 de mayo de 2023 finalizaba, “Cerrando esta gacetilla, es importante aclarar que nuestra institución está cumpliendo el rol de ejercer el nexo entre los vecinos y en este caso la empresa EDEA, prestataria del servicio eléctrico, ejerciendo su derecho a sentar una postura sobre el tema, pero dándole vital importancia a crear vínculos, caminos de diálogo y vías de solución para los problemas que los serranos tenemos, en este caso puntual, los cortes de electricidad”.(sic)

En pocas palabras evitando la judicialización de una problemática que no es sólo del barrio Sierra sino del 70% de la delegación.

UNA GUARDIA POR AQUÍ

La reunión de la entidad frustró esa iniciativa colectiva y a más de un año, nuevamente, los vecinos se están armando hasta los dientes para reclamar por soluciones definitivas a los cortes y problemas de tensión, para que la empresa realice las obras necesarias para normalizar y estabilizar sus redes eléctricas en la zona, revisar el tarifazo de los últimos meses y exigir una oficina y guardia permanente de EDEA en el ámbito de la delegación.

En los próximos días, recurrirán a cartas documento e intimaciones, dispuestos, si fuera necesario, a realizar esa demanda judicial colectiva, esta vez al parecer van por todo, esperemos que la obsecuencia o la arrogancia de representatividad, no les vuelva a meter piedras en los zapatos.