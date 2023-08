A pocos días de las PASO 2023, desde este espacio queremos hacer un homenaje a estos 40 años ininterrumpidos de democracia, entonces como no empezar recordando a Don Raúl Alfonsín, cuando en 1983 durante la campaña de recuperación de la democracia, nos hablaba de antinomias y no de grietas, nos recordaba que “En Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad”, sí, en 1983 después de más de siete años de dictadura había hambre en el pueblo, recordemos La Caja Pan, algo que adelantó en sus discursos cuando decía “Con la democracia no sólo se vota, con la democracia se come, se cura, se educa”.

Nada parecía desconocido o irreconocible en ese momento, como cuando dijo «La democracia aspira a la coexistencia de las diversas clases y actores sociales, de las diversas ideologías y de diferentes concepciones de la vida. Es pluralista, lo que… hace posible así la renovación de los partidos y la transformación progresiva de la sociedad.»

Y podríamos inferir en que la democracia no es perfecta, como tampoco somos perfectos nosotros, pero nos da la posibilidad de corregir el rumbo si es necesario, nos brinda cada dos años el derecho a ser, aunque sea por unos minutos, participes de una elección de futuro.

Si ganamos, gobernamos y si perdemos, acompañamos. Ese es el mayor aprendizaje que debería darnos las PASO, como en una interna, después de la elección general, el que pierde no debería transformarse en una oposición negacionista, ni en el enemigo, debería ser quien acompañe y colabore para que sea quien sea que gobierne, lo haga por el bien de la Patria y de todos los argentinos, generando en conjunto políticas públicas que puedan continuar en el tiempo.

Casi como un profeta, hace 40 años decía, “La construcción y la defensa de la Argentina la haremos marchando juntos, aceptando en libertad las discrepancias, respetando las diferencias de opinión, admitiendo sin reparos las controversias en el marco de nuestras instituciones, porque así y sólo así podremos lograr la unión que necesitamos para salir adelante.”

En esa discrepancia, tenemos que recordar a otros presidentes, que como Don Raúl, desde el peronismo, reforzaron y acuñaron casi sus mismos pensamientos, como Néstor y Cristina, por eso tal vez dijo “No habrá radicales ni anti-radicales, ni peronistas ni antiperonistas sino argentinos unidos.”

Porque a veces no es cuestión de partidos, se trata de ideales y de pensamientos, se trata de objetivos, de proyectos comunes para un país mejor.

Y nos hizo durante esa campaña, casi aprender de memoria, algo que otra vez parece que estamos olvidando, cuando dijo, “Permítanme, porque ya lo repetí muchas veces, pero es como un rezo laico, una oración patriótica, que si alguien distraído al costado del camino cuando nos ve marchar nos pregunta; cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan. Tenemos que contestarle que luchamos, que marchamos, para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino…”.

Permítannos, ante la falta de participación que se está viendo en este año electoral, -por la desilusión de muchos, por la bronca de otros, por el sálvese quién pueda, por el “yo mañana me levanto y tengo salir a trabajar como todos los días”, por el “no llego a fin de mes”, o por lo que sea que nos esté haciendo dudar de ir a votar- decirles, no claudiquemos, no bajemos los brazos, no dejemos de ejercer nuestro derecho a elegir, a quien sea, pero no cedamos ante los que buscan desalentar nuestra participación.

Puede que este año para votar, nos la hayan puesto más difícil que otros, pero dicen que elegir es renunciar, cada vez que nos toca elegir en la vida, estamos renunciando a algo, después podemos arrepentirnos o decir ¡elegí bien!

Esta, no es más que una de esas veces, elijamos cumplir con nuestra obligación y nuestro derecho.

Miriam Leo

miriamleo@sierradelospadres.com.ar