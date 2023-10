De las 30 boletas que nos encontramos en el cuarto oscuro en las PASO del 13 de agosto, con 27 candidatos a presidente, 26 a gobernador y 23 a intendente, solo quedaron 5 para las elecciones generales del próximo 22 de octubre.

Cinco candidatos a presidente; cuatro candidatos a gobernador y cuatro a intendente. A primera vista, esto debería servir para repensar que los requisitos para presentar partidos/alianzas/candidatos deberían ser más exigentes, al menos para ahorrarnos tanta papeleta y tiempo a los electores, no se trata de menos democracia sino de más racionalidad y mejor dinámica.

TE LO AVISAMOS

Antes de las PASO te dijimos, vos sos el colador, y si miramos el achique de boletas y candidatos, definitivamente lo fuiste. Ahora bien, con las generales no se juega, acá vamos a elegir de verdad, quién será el próximo o próxima presidente o presidenta, gobernador o gobernadora e intendente o intendenta, también nuestros legisladores que no es poca cosa. El 22 de octubre vamos definir el futuro del país y que modelo de gobierno queremos. ¿Qué nos podemos equivocar? Y sí, y no va a ser la primera vez, por eso tenemos que pensarlo bien, acá no van a servir ni los enojos ni las rabietas, no somos chicos en la vidriera de una juguetería, somos ciudadanos, estudiantes, trabajadores, hijos, padres, abuelos y las rabietas las tenemos que dejar para los peques que no tienen todavía la responsabilidad de elegir.



SI NO VOTASTE EN LAS PASO

Con 40 años ininterrumpidos de democracia, ya sabemos todos que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes y autoridades, y el voto es la única forma legítima que tenemos para expresarnos y decidir, de quién o quiénes, queremos que dependa el futuro de nuestro pueblo por los próximos cuatro años. Así que dejemos la decepción, el mal humor y la apatía a un lado y vayamos a votar.

LAS PODES CONTAR CON UNA MANO

Esta vez vamos a encontrar solamente 5 boletas. Una corta solo con la categoría a presidente y cuatro completas, con candidatos a presidente y vice, Senadores y Diputados Nacionales, Parlamentario del Mercosur, Gobernador y Vice, Diputados Provinciales, Intendente, concejales y consejeros escolares.

QUIÉNES VOTAN

La elección es obligatoria para todos los ciudadanos mayores de 18 años y hasta los 70 años, también lo es para los extranjeros que se encuentren en los padrones y que sólo votan para los cargos provinciales y municipales. También participan de forma voluntaria los jóvenes de 16 a 18 años, incluyendo a aquellos que tengan 15 años y cumplan 16 hasta el 22 de octubre de este año, que están incluidos en el padrón electoral y habilitados para votar. Las mesas son mixtas y los padrones serán los mismos que se utilizaron para las elecciones PASO de agosto.

Si votaste en las PASO votas en el mismo lugar, si no hay distintos medios para saber si nos encontramos empadronados y el lugar de votación, por internet se puede ingresar en la página www.padron.gob.ar o telefónicamente al 0800 999 PADRON (7237).

DÓNDE SE VOTA

En nuestro distrito, circuito 369, los lugares de votación serán:

La ESCUELA EP N°49, AV. ARGENTINA Y ADOLFO S/N – SdlP

La ESCUELA EP N°8, BARTOLINA SISA Y M.GUEMES – 4 Esquinas El Coyunco

La ESCUELA EP N°48, PASAJE LOS ORTIZ S/N – LdlP

La ESCUELA EP N°46, Río Calchaquí 1312 – GdlP

PADRÓN DE EXTRANJEROS

La ESCUELA ES AGRARIA N°1, Cacique Cangapol – LdlP –