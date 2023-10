Es sin duda bastante aburrido reiterar siempre los mismos temas, pero esta cuestión de los funcionarios “marplatenses” de ignorar los límites y los orígenes ya es tan extenuante como irritante.

Es probable que el mayor problema de General Pueyrredón sea no tener un gentilicio para referirse a sus habitantes, aparte claro, de los intendentes y etc., etc.

Pero fíjense que cuando mencionan a sus habitantes todos somos marplatenses, pero no termina ahí, los kiwis son marplatenses, las frutillas marplatenses, el cordón frutihortícola, la laguna que dicen que está en la ciudad, si viene Mercado Libre se instala en Mar del Plata, nuestros artistas locales y seguramente hasta Petaca, la ternera que salió tercera en la exposición Angus de Olavarría hace unos días ya debe ser marplatense.

El mes pasado cuando Montenegro se reunió con comerciantes de la cumbre de Sierra y se enojó con uno de ellos cuando le reclamó por el abandono y no permitirnos tener identidad propia, después cuando otros le pidieron que se ocuparan de sacar el cartel de Mar del Platade la rotonda de El Coyunco y reforzaran la cartelería señalizando nuestra zona con nuestro nombre propio intentó ningunear el tema y balbuceó un bueno.

No se trata solamente de orgullo serrano, no es solamente un tema de identidad, es la marca, más negocios, más publicidad, más inversiones, más trabajo acá.

Es entender que Sierra de los Padres no es Mar del Plata, nos separan muchos kilómetros, nos separa nuestra geografía, no tenemos la playa y el mar, tenemos nuestras sierras y nuestros valles. Otro tipo de actividades comerciales y productivas, otros tiempos, otros días.

Una tontería, abrieron una inscripción y convocaban a artistas marplatenses y batanenses, que les pasa a los gacetilleros de la muni ¿no pueden pronunciar la erre? ¿será por eso que ignoran a Sierra y a los serranos?

Pero estos son solamente algunos ejemplos para no hablar del “bacheo” de las tres cuadras del centro de Sierra, vergonzoso, pero como no tienen vergüenza de enojarse y decir que nuestra zona no está abandonada y que ellos no nos roban la identidad, preferimos hablar de otras cosas, como los balnearios, los bingos y los lobos marinos de la rambla serrana.

Miriam Leo

miriamleo@sierradelospadres.com.ar