En Sierra ganaron Milei, Kicillof y Raverta

En el ámbito de nuestra delegación, circuito electoral 369, votó solamente el 70% del padrón, 6.269 votos emitidos de un total de 8.930 electores habilitados.

Mientras en General Pueyrredón los ganadores fueron Massa, Kicillof y Montenegro, en Sierra de los Padres fueron Milei, Kicillof y Raverta.

En la elección de presidente y gobernador en nuestro circuito, Bullrich y Grindetti quedaron en tercer lugar, mientras que para intendente el tercer puesto fue para Demaio de La Libertad Avanza. Esta vez el voto en blanco ocupó cómodo el cuarto lugar con casi el 11% de los votos. Y si hay algo evidente, es que en los bolsillos no faltaron las tijeras y el corte de boletas estuvo a la orden del día.

En nuestro circuito electoral hubo cinco escuelas habilitadas, cuatro para los padrones generales y una para el padrón de extranjeros. Mientras que en el circuito 370H del sur de General Pueyrredón no se emitieron votos y en el circuito 368C al noreste del Partido se habilitó 1 mesa para 73 electores, los serranos seguimos trasladándonos de un pueblo a otro para votar.

HERMOSO PASEO

Todos, nos trasladamos de un lugar a otro, los de La Gloria de la Peregrina pueden votar en El Coyunco, Laguna o Sierra, a los de Laguna les puede tocar en La Gloria. Cierto es que estamos mejor que cuando muchos tenían que votar en El Boquerón o en Camet. Pero nos preguntamos por qué si hay circuitos con 73 electores, en nuestra zona de más de 640 kilómetros cuadrados y casi 9 mil empadronados, no podemos tener 3 o 4 circuitos para que no tengamos que movilizarnos kilómetros para emitir nuestro voto.

Tal vez eso explicaría una participación del 70% del padrón, muchos tendrán su moto, su autito o su 4×4, pero son numerosos los vecinos que no cuentan con movilidad, y el colectivo en Sierra de los Padres no te la pone fácil. Puede ser un paseo dominguero para los que eligen en qué ir a votar, pero para los que no tienen más remedio que caminar kilómetros en una calle de tierra se puede transformar en una pesadilla.

Sólo como ejemplo, el padrón de extranjeros que por años votó en el Jardín Municipal N°7 de Sierra, desde 2019 lo hace en la Agraria de Laguna, 2 mesas habilitadas para 879 electores, tuvo una participación de apenas el 36%, Kicillof y Raverta ganaron en esa escuela con el 62% y Juntos por el Cambio con el 13% empató el tercer puesto con los votos en blanco.

Festejamos los 40 años de Democracia, pero no les rendimos homenaje si no trabajamos para mejorar el sistema, facilitarles a los ciudadanos su obligación de votar, pero sobre todo, facilitarles su derecho a participar.

EN EL BALOTAJE NO SE JUEGA

Este año el proceso electoral todavía no terminó, el próximo domingo 19 de noviembre, en medio de un feriado largo -ya que el lunes 20 se celebra nada más ni nada menos que el Día de la Soberanía Nacional-, elegimos al próximo presidente de los argentinos, lo hayamos votado o no, elegimos a quien será nuestro presidente por los próximos cuatro años.

Un esfuerzo más, a no bajar los brazos, si no votaste en las generales igual podes ir a votar en el balotaje, y si votaste y estás cansado o no te gusta ninguno de los que quedaron, anda igual, votes lo que votes, cada voto vale uno y el tuyo también cuenta.

DÓNDE SE VOTA

Vamos a votar en la misma escuela y en la misma mesa que en las PASO y en las generales.

En nuestro distrito, circuito 369, los lugares de votación son:

La ESCUELA EP N°49, AV. ARGENTINA Y ADOLFO S/N – SdlP

La ESCUELA EP N°8, BARTOLINA SISA Y M. GUEMES – 4 Esquinas El Coyunco

La ESCUELA EP N°48, PASAJE LOS ORTIZ S/N – LdlP

La ESCUELA EP N°46, Río Calchaquí 1312 – GdlP

PADRÓN DE EXTRANJEROS

La ESCUELA ES AGRARIA N°1, Cacique Cangapol – LdlP