Por Libertad Magenta

Una vez más queda demostrado en los números que cada pueblo necesita elegir en serio a sus representantes. Que la creación de nuevos municipios en la provincia de Buenos Aires es indispensable y urgente. Que los intereses de los gobernantes e intendentes no se pueden seguir imponiendo a los intereses de los ciudadanos, aunque no elijamos vivir en la ciudad, eso no nos hace menos ciudadanos.

Antes de pasar a los resultados electorales, vamos a explicar el rústico croquis con el que queremos mostrar que no se trata ni de cantidad de habitantes ni de superficies. En el Partido de La Matanza (1.837.774 hab. y 325 km2) entran 10 Partido de Vicente López (283.510 hab. y 33 km2) y en el Partido de General Pueyrredón (682 605 hab. y 1.460 km2) entrar 5 Partidos como La Matanza, casi 50 como Vicente López.

Los ciudadanos no somos números, no somos solamente electores, somos personas que queremos y necesitamos tener un municipio cercano, poder elegir a un intendente propio, que se dedique a pensar en nuestra gente y trabaje para mejorar nuestra calidad de vida.

Montenegro triunfó en Mar del Plata y exclusivamente en Mar del Plata, sólo en los 9 circuitos electorales del centro que representan aproximadamente menos de 3 municipios como Vicente López, en todo el resto de General Pueyrredón triunfó Fernanda Raverta, en 19 circuitos electorales que representan unos 43 municipios como Vicente López y empataron en 1 circuito de 73 electores, con una superficie de casi 4 Vicente López. Algo para destacar, es que en Batán, al igual que en otros 4 circuitos, no solo ganó Raverta, si no que Montenegro salió tercero atrás del candidato de La Libertad Avanza.

Guillermo Tristán Montenegro con sus 159.263 votos (41,23%) obtenidos gracias a los 82 km2 de la ciudad cabecera del Partido donde se impuso, va a seguir gestionando para mantener su status quo que es lo que lo mantiene en su cargo. Mientras el resto del Partido de General Pueyrredón, 1.378 km2, que representan 20 circuitos electorales que votaron para una gestión diferente y eligieron a Fernanda Raverta con 138.912 votos (35,96%), seguirán abandonados y esperando que Montenegro se digne a venir de vez en cuando a pasear con su familia, a veces a comprar verduras frescas y otras a vendernos pescado podrido.

Lo veremos de tanto en tanto viniendo a recorrer en nuestra zona alguna plantación de ‘kiwis marplatenses’, o nuevos ‘emprendimientos marplatenses’ o la ‘Laguna de los Padres de la ciudad de Mar del Plata’, reuniéndose con algún grupo de vecinos o comerciantes cuando las papas quemen o se acerque otra vez para la próxima campaña electoral.

Esto no es un mal único de General Pueyrredón, ni de los serranos y batanenses, se repite a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires y perjudica a millones de bonaerenses que están esperando que sus dirigentes entiendan que no necesitan dividir a La Matanza para crear otros nuevos municipios en los que los vecinos se sientan atendidos y contenidos por sus intendentes, funcionarios y sus Concejos Deliberantes.

El flamante gobernador reelecto, Axel Kicillof, arrasó en la provincia sacando 18 puntos por encima del segundo, ganó en el Partido de General Pueyrredón por apenas 2,2 puntos arriba del segundo, pero con los votos del interior extenso, profundo y abandonado del municipio, tendrá mayoría en la Cámara de Senadores y paridad en la de Diputados, a partir de ahora dependerá exclusivamente de él si decide hacer una reforma estructural, territorial y política que aggiorne y modernice a la provincia y que beneficie a los cientos de pueblos que quieren independizarse de sus cabeceras, en eso se basó su campaña “Vamos a trabajar para ampliar derechos”, y es lo que esperan los miles de bonaerenses que luchan por su derecho a tener municipios e intendentes propios. Sin excusas ¡Nuevos Municipios Ya!