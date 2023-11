El 100% de las muestras tienen glifosato

Luego de que en junio el INTA decidiera posponer las actividades comprometidas en el Proyecto SPRINT de la Agencia Ejecutiva de Investigación de la UNIÓN EUROPEA (UE), a la vez que pospuso la difusión de los resultados de manera pública, los que se prestaron para los estudios a nivel local reclamaron que el organismo no abandone la investigación y hasta ahora siguen sin tener respuesta.

El Proyecto Sprint, que busca detectar residuos de plaguicidas en el ambiente, organismos y personas, fue noticia en los últimos meses por la gravedad de los resultados que arrojó y por su silenciamiento por parte del INTA. El estudio reflejó que en las muestras de Argentina hay menos variedad, pero más concentración de agrotóxicos que en Europa.

El 27 de septiembre, en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78), se presentaron a través de una conferencia virtual desde Nueva York parte de los resultados de la investigación, que continúa. Entre esos datos estaban los de Argentina, que en junio habían sido silenciados cuando el INTA canceló el evento en el que la investigadora que encabezó la investigación en el país, Virginia Aparicio, iba a darlos a conocer formalmente.

Antes de la cumbre, el 23 de septiembre, una carta había llegado a los miembros del Consejo Directivo del INTA, así como a los presidentes de los consejos regionales y a todos los consejeros de la Regional Buenos Aires Sur, sede de ejecución del Proyecto Sprint. La carta lleva la firma de 44 de los 73 voluntarios y voluntarias y confirmaron que hay agrotóxicos en sus organismos, pidiendo que se avance con la investigación y que el INTA no se baje del proyecto.

En la conferencia desde Nueva York se reflejó algo que las y los voluntarios que habían participado de Sprint en Argentina ya sabían: que en el cien por ciento de los casos se había probado la presencia de agrotóxicos en sus organismos.

La coordinadora de la investigación, Violette Geissen, dijo desde Holanda a la agencia estatal Télam que “las muestras de Argentina presentaron menos variedad de agrotóxicos que las de Europa, pero las concentraciones en el polvo de casas de campesinos y en materia fecal fueron más elevadas”.

GLIFOSATO EN HUMANOS

El informe que el INTA censuró reflejó que el 100% de las muestras de materia fecal de Argentina tenían glifosato, mientras en Europa el porcentaje era del 70,5%.

El sábado 21 de octubre en el SUM de la delegación, se realizó un encuentro donde algunos de los voluntarios de la zona que participaron del proyecto Sprint expusieron su experiencia y algunos resultados de los estudios.

Además insistieron en la necesidad de que el INTA continúe con la investigación del proyecto Sprint y de a conocer oficialmente los resultados obtenidos hasta el momento.

Una voluntaria fue Nair Pereira, que además de ser vecina, es bióloga e investigadora del CONICET y explicó que “el 100% de las muestras tienen al menos una decena de venenos en sangre, eso es gravísimo, no hay ni una persona que no tenga toxico independientemente de la zona donde viva, zona rural, urbana o en la ciudad.” Y agregó “Esto quiere decir que estos tóxicos nos están llegando en nuestros platos, no nos están nutriendo, nos están envenenando y también hay que tener en cuenta que no nos está pasando a nosotros, nos está pasando a todos”.

Luego manifestó “Esto durante mucho tiempo es silencioso, pero a medida que el cuerpo ya no se puede desintoxicar empiezan a aparecer las enfermedades”. Por eso recalcó, “Es importante empezar a cambiar los hábitos de alimentación y elegir lo agroecológico, si todos eligiéramos lo sano y no contaminado los productores tendrían que empezar a volcarse a la agroecología.”