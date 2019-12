Laguna de los Padres cada vez peor, directamente soldaron las rejas de los baños públicos

A raíz de una nota publicada por un portal marplatense sobre la Reserva Integral Laguna de los Padres, donde Miguel Capilla, presidente de la Sociedad de Fomento La Peregrina, habló sobre el pésimo estado de la reserva, y que tuvo una respuesta del delegado, nos pusimos en contacto con él para ampliar el tema.

En una pequeña entrevista Capilla afirmó “No sé de qué habla el delegado, el estado de la reserva es lamentable, los baños tienen las rejas soldadas, absolutamente clausurados, la segunda tranquera sigue cerrada a pesar de los pedidos que hicieron de la Escuela Agraria, la Defensoría del Pueblo y los vecinos, los caminos están en pésimas condiciones, hay plantas y árboles caídos por todos lados y ni hablar de los pastizales, el abandono es total.”

Además agregó “Ya no quedan fogones públicos porque se fueron rompiendo y no repusieron ni uno solo y eso representa un verdadero peligro en un ambiente que debe cuidarse, porque la gente igual hace fuego con el riesgo que eso representa.”

Al preguntarle por la respuesta de Gabbin dijo “En primer lugar no es cierto que esté detrás de ningún cargo, además no fue mi intención polemizar con él, simplemente mostrar lo que está pasando, es una vergüenza que no haya un solo baño público en condiciones ya no sólo en la reserva, en ningún lugar de la delegación, habiendo tantos puntos turísticos.”

Además agregó “Por otro lado lo único que podría reconocerle de la gestión en Laguna, y el tiempo dirá si resulta algo positivo, es darles un lugar a los Bomberos y a la Patrulla Rural para acercar seguridad a la reserva y a la zona, por lo demás es cuestión de recorrer la reserva para darse cuenta quien tiene razón, cualquiera va a coincidir que la desidia y el abandono es total, y no solamente en la reserva, también pueden recorrer el resto de la delegación.” concluyó.