Bomberos Voluntarios advierten ante la aparición de varias yararás en la zona

PRECAUCIONES Y CONSEJOS PARA TENER EN CUENTA

Ante los reiterados llamados para la recuperación de ofidios, debido a nuestra topografía y a las inclemencias climáticas, se recomienda tomar las siguientes precauciones:

1- Mantener el pasto corto, alrededor de su casa, como mínimo 2 a 3 metros. De esta forma podremos visualizar la existencia de algún ofidio.

2- Evitar acumulación de basura, dado que ésta atrae a los roedores y por ende a los ofidios.

3- Evite caminar por el pasto alto y malezas.

4- Al realizar trabajos de parquizado, manipulación de leña o remover la tierra, debemos con antelación visualizar que no haya ningún riesgo cercano. Si llegase a trabajar en alguno de estos antes mencionados, deberá usar protección. (Guantes de vaqueta o descarne).

EN CASO DE VISUALIZAR UN OFIDIO DEBERÁ TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

· Resguardar a su grupo familiar como así también a sus mascotas y a uno mismo.

· Cerrar las puertas de su casa.

· En caso que el ofidio ingrese a su casa, tratar de aislarla en un ambiente, logrando así reducir el lugar de búsqueda y asegurando el resto de la vivienda.

· Llamar a los Bomberos (100) o al 4630258.

· Aguardar la llegada del personal de Bomberos.

Deben tomar todas las medidas precautorias dado que la yarará es la serpiente más peligrosa de Argentina.

EN CASO DE UNA MORDEDURA DE OFIDIO HACIA UNA MASCOTA SE DEBERÁ:

1- Trasladar inmediatamente la mascota, hacia la veterinaria más cercana.

2- No aplicar torniquetes ni realizar ninguna curación.

3- La mejor forma de ayudar a tu mascota, es mantener la calma y trasladarla al centro asistencial más cercano. (veterinaria)

EN CASO DE MORDEDURA HACIA UNA PERSONA USTED DEBERÁ:

1- Mantener la calma.

2- Trasladar al centro asistencial más cercano.

3- No intentar cazar o capturar al ofidio.

4- Permanecer en reposo y tomar agua.

5- No realizar succión del veneno.

6- No realizar curaciones.

7- No aplicar torniquetes.

8- No comprimir la zona afectada.

9- La persona debe moverse lo menos posible, para evitar una mayor circulación del veneno.

Nuestra institución cuenta con personal calificado para la captura de ofidios, reptiles y otros.

Ante cualquier eventualidad llamar a los siguientes teléfonos:

Bomberos Voluntarios – Emergencias: 100 / 4630258

Centro de Atención Primaria de la Salud La Pelegrina: 107/ 4631008

Sub Comandante Sergio Mostafa

2° Jeje de Cuerpo Activo

Sociedad de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres