Muestra de la Editorial EUDEM

En el marco de sus 20 años, EUDEM (la editorial de la Universidad Pública de Mar del Plata), presenta una muestra itinerante que reúne dos colecciones de su catálogo: “Mar del Plata, entre el Mar y la Pampa” y “Esa plaga de polleras”.

La muestra combina diferentes lenguajes y dinámicas: material gráfico, podcasts, videos, datos curiosos, enlaces para ampliar información, actividades y encuentros con autores y autoras. Destinada a un público amplio, busca generar un espacio de encuentro entre la Universidad y la sociedad, y reafirmar el valor del libro como herramienta de conocimiento y cultura.

La Biblioteca Pública de Sierra de Los Padres recibirá la muestra «Mar del Plata, entre el mar y la pampa» desde el 27 de Noviembre hasta el 11 de Diciembre, en el horario de 8:00 a 16:00. A su vez, el viernes 4 de diciembre recibiremos al autor Daniel Reynoso que nos brindará una charla denominada «Antes de Mar del Plata : la historia que no nos contaron». La misma se realizará a las 17:00 hs. Están todos invitados!!