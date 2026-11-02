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Muestra de la Editorial EUDEM

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En el marco de sus 20 años, EUDEM (la editorial de la Universidad Pública de Mar del Plata), presenta una muestra itinerante que reúne dos colecciones de su catálogo: “Mar del Plata, entre el Mar y la Pampa” y “Esa plaga de polleras”.

La muestra combina diferentes lenguajes y dinámicas: material gráfico, podcasts, videos, datos curiosos, enlaces para ampliar información, actividades y encuentros con autores y autoras. Destinada a un público amplio, busca generar un espacio de encuentro entre la Universidad y la sociedad, y reafirmar el valor del libro como herramienta de conocimiento y cultura.

La Biblioteca Pública de Sierra de Los Padres recibirá la muestra «Mar del Plata, entre el mar y la pampa» desde el 27 de Noviembre hasta el 11 de Diciembre, en el horario de 8:00 a 16:00. A su vez, el viernes 4 de diciembre recibiremos al autor Daniel Reynoso que nos brindará una charla denominada «Antes de Mar del Plata : la historia que no nos contaron». La misma se realizará a las 17:00 hs. Están todos invitados!!

Datos de la actividadDestacada
Categoría: Cultura y espectáculos
Fecha y horario: 27 nov al 11 dic de 8 a 16 hs.
Lugar: Varetto 251 - Sierra de los Padres
Organiza: Biblioteca Pública de Sierra de los Padres
Consultas: 223 5574722
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Encuentro de Ajedrez y Cumpleaños de la Biblio

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