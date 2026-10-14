Media sanción para la Ley de Paisaje Protegido

El proyecto para la Declaración de Paisaje Protegido ya cuenta con la aprobación del Senado bonaerense y continuará su trámite en Diputados, la figura busca conservar ambientes naturales o transformados que tienen valor escénico, científico, sociocultural o ecológico, procurando una interacción armónica entre ambiente y actividades humanas.

En éste número de Nueva Sierra toma la palabra la Asamblea Vecinal Salvemos las Sierras.

Cuando una comunidad decide involucrarse en el futuro de su territorio

Por Estefanía Louis Santa Cruz y Alejandro Cruz Vila

Comisión de Prensa

Asamblea Vecinal Salvemos las Sierras

Para quienes vivimos en la Zona Oeste Rural, las sierras forman parte de una identidad: están en el paisaje cotidiano, en los caminos, los senderos, la historia y en la relación que cada habitante construye con el ambiente. Y es por eso que a fines de 2023 nació la Asamblea Vecinal Salvemos las Sierras, un espacio autoconvocado de participación comunitaria, vinculado a problemáticas ambientales.

En ese entonces, se pudo accionar con rapidez frente al proyecto de instalación de un parque eólico de grandes dimensiones sobre las sierras. Luego de reunir información, convocar especialistas, analizar documentación y lograr una participación inédita en la instancia de consulta pública con cerca de 800 objeciones, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires dictó un informe técnico negativo que hizo inviable su instalación en donde estaba proyectado.

La discusión no era simplemente “energía eólica sí o no”, sino el lugar elegido para su emplazamiento y sus impactos sobre la flora, la fauna y la cuenca hidrológica existente bajo las sierras.

Actualmente, la Asamblea además de generar encuentros abiertos de participación con periodicidad mensual, está organizada en comisiones de trabajo: Gestión articula las acciones; Charlas y Festivales genera encuentros en comunidad y de divulgación científica sobre el patrimonio natural serrano; Prensa comunica las problemáticas y propuestas; Ordenamiento Territorial sigue proyectos de urbanización que pueden afectar el paisaje en su amplia acepción, que incluye por supuesto al recurso hídrico.

También está la Comisión de Acceso, que parte de una premisa sencilla: “conocer para valorar y proteger”. A través de esta comisión se logró un convenio con la Reserva Natural Paititi, que ofrece un 50% de descuento a habitantes de la Zona Oeste Rural para el sendero autoguiado y acceso gratuito a menores de 16 años. También se está trabajando en nuevos acuerdos de acceso con otros propietarios.

Habiéndose tomado conciencia colectiva acerca del valor del territorio compartido, la Asamblea se abocó durante más de dos años, a la elaboración de un anteproyecto de ley para declarar Paisaje Protegido a la Sierra La Peregrina y su zona periserrana, figura legal con la que ya cuenta la vecina Laguna Brava (Balcarce), Tandil y Cariló.

PAISAJE PROTEGIDO

En la provincia de Buenos Aires, la figura de Paisaje Protegido de Interés Provincial, busca conservar ambientes naturales o transformados que tienen valor escénico, científico, sociocultural o ecológico, procurando una interacción armónica entre ambiente y actividades humanas.

La propuesta alcanza más de 32.000 hectáreas del partido de General Pueyrredón y busca conservar sus valores naturales, geológicos, ecológicos, culturales y paisajísticos, contemplando las actividades productivas, residenciales, recreativas y turísticas existentes

La declaración se realiza por ley. Es por ello que en abril de 2026, la senadora provincial Fernanda Raverta tomó el proyecto desarrollado por la Asamblea y lo presentó en la Legislatura bonaerense. Así comenzó a avanzar en el senado y este 6 de octubre, luego de obtener despacho favorable en las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Organización Territorial y Vivienda y de Legislación General, obtuvo la media sanción.

El proyecto seguirá su tratamiento en la Cámara de Diputados, esperando sea convertido en ley.

Salvemos las Sierras también se vincula con otras asambleas de barrios y localidades cercanas que trabajan sobre problemáticas ambientales, como Bosque Peralta Ramos, Chapadmalal y Tandil. Ese intercambio permite compartir experiencias, información y herramientas, entendiendo que las problemáticas ambientales en la región exceden los límites de una localidad.

La asamblea vecinal reúne pluralidad de miradas, y al mismo tiempo es un espacio de encuentro para informarse, intercambiar, consultar, proponer y participar.

Quizás sea uno de los sentidos más profundos de una asamblea autoconvocada y su valor dentro de una comunidad: Recordar que el paisaje que habitamos forma parte de nuestra responsabilidad colectiva.

Quienes quieran, pueden acercarse y participar de las asambleas presenciales, seguir nuestras redes en Instagram (@salvemos.la.sierra), o solicitar sumarse al grupo de difusión de WhatsApp enviando un mensaje al 2236881536 o escaneando el siguiente código QR