Liberando a Libertad

Hola, soy Libertad Magenta. Durante algunos años escribí en esta misma página hablando de nuestra merecida independencia. Mis antecedentes, y hasta los de mis ancestros, siguen disponibles en el archivo web. Un archivo que bien podría considerarse histórico, si pensamos que no hace tanto tiempo buena parte de esta zona eran sólo pastizales. Nueva Sierra acompañó su crecimiento y lo documentó durante años. Pero pasaron cosas.

Y un día una vecina que llegó hace poco tiempo a la zona me dijo: «Yo esperaba encontrarme un diario como en mi pueblo». Se me rompió el corazón.

Y acá estamos otra vez recorriendo la comarca.

Me toca hablar de lo que se viene en esta nueva etapa de Nueva Sierra. Cuando nos planteamos el desafío de volver, también pensamos en un proyecto con cada vez menos papel, cada vez más presencia digital y, fundamentalmente, más servicios para los vecinos.

No se trata de que pases más tiempo en internet. Todo lo contrario: queremos que encuentres lo que buscás en un solo lugar, ordenado por rubros, sin tener que scrollear durante dos horas para encontrar un plomero.

Lo cierto es que internet puede conectarnos con alguien en China y, al mismo tiempo, alejarnos del vecino. ¡Y obvio que no tengo nada en contra de internet ni de la tecnología en general! Pero creo que estamos necesitando recuperar espacios de encuentro, de intercambio y de comunidad.

Nueva Sierra estuvo en las buenas, pero sobre todo en las malas. Y vamos a ponerle el pecho a esta. Porque, como dice el cartel de la librería de Sierra, «nadie se salva solo».

Hace unas semanas, una vecina publicó un mensaje en Facebook y creó un grupo de WhatsApp de mujeres emprendedoras de la zona. En apenas 24 horas ya había alrededor de 120 mujeres ofreciendo sus productos y servicios.

Cuando el zapato aprieta, muchas mujeres salen a hacer ese esfuerzo extra: el souvenir, la torta, el arreglito, lo que saben hacer, lo que pueden ofrecer. Y ahí aparece una pregunta que me parece fundamental: ¿cómo hacemos para encontrarnos, para conocernos y para que lo de acá crezca acá?

Por eso decidimos que la cartelera y los clasificados de Nueva Sierra sean gratuitos. Claro que también habrá publicidad, como siempre la hubo en cualquier medio, pero cualquier persona que tenga algo para ofrecer tendrá su espacio. Y cualquiera que organice una actividad podrá compartirla.

Sin importar el tamaño del emprendimiento, la institución o la propuesta. Transversal, como nos gusta.

Seba Lasia, el genio detrás de Faro Lab, terminó de romperla con los mejores horarios del 717 que existen en toda la web, la darkweb y alrededores.

Todo eso, junto con las noticias, la información y los servicios de nuestra zona, lo vas a encontrar en un solo lugar: www.nuevasierra.com.ar.

Porque volver no era solamente imprimir otra vez el diario. Era encontrar nuevas maneras de seguir haciendo lo que hicimos durante todos estos años: conectar a los vecinos. Seguir siendo puentes.

Orgullosa de este equipo. Siempre.

Con cariño,

Aldana Vazquez