En el marco de la Actividad de Extensión que llevan adelante vecinos del barrio, junto a estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMDP, se realizará el próximo sábado el último encuentro para disfrutar del recorrido recreativo diseñado en el marco de la actividad. En él, se rescatan paisajes y atractivos naturales y culturales escondidos del Barrio Jardín Sierra de los Padres.

Para participar y tener más información completa el formulario de inscripción: https://forms.gle/st787N3Wvd1CrHCe7