Sendero de Flora Nativa

La Plaza Roberto Natalio Bonzo, en Sierra de los Padres, suma una nueva iniciativa comunitaria: la creación de un sendero interpretativo dedicado a la flora nativa serrana y argentina.

El proyecto reúne a tres instituciones: la Escuela Agropecuaria Nº 1 de Laguna de los Padres, la Sociedad de Vecinos y el proyecto de extensión Turismo Sierra de los Padres, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP.

La propuesta contempla la recuperación de un sector de la plaza mediante tareas de acondicionamiento, reproducción, cuidado y plantación de especies nativas. El objetivo es generar un espacio donde vecinos y visitantes puedan conocer nuestro patrimonio natural y su importancia para el ecosistema.

Un sendero interpretativo es mucho más que un camino entre plantas: es un recorrido pensado para reconocer las especies, descubrir sus características y aprender sobre el ambiente que nos rodea.

La iniciativa permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos fuera del aula. Actualmente se desarrolla la primera etapa y se estima que en marzo las plantas estarán crecidas y podrán incorporarse las fichas técnicas.

La Plaza Natalio Bonzo ya cuenta con una historia de mejoras comunitarias. Este proyecto suma una dimensión educativa y ambiental, con recursos y gestión de la Sociedad de Vecinos, el trabajo de los estudiantes y la articulación universitaria.

Una forma de conocer, cuidar y poner en valor nuestro patrimonio natural.