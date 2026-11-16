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Sendero de Flora Nativa

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La Plaza Roberto Natalio Bonzo, en Sierra de los Padres, suma una nueva iniciativa comunitaria: la creación de un sendero interpretativo dedicado a la flora nativa serrana y argentina.
El proyecto reúne a tres instituciones: la Escuela Agropecuaria Nº 1 de Laguna de los Padres, la Sociedad de Vecinos y el proyecto de extensión Turismo Sierra de los Padres, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP.
La propuesta contempla la recuperación de un sector de la plaza mediante tareas de acondicionamiento, reproducción, cuidado y plantación de especies nativas. El objetivo es generar un espacio donde vecinos y visitantes puedan conocer nuestro patrimonio natural y su importancia para el ecosistema.
Un sendero interpretativo es mucho más que un camino entre plantas: es un recorrido pensado para reconocer las especies, descubrir sus características y aprender sobre el ambiente que nos rodea.
La iniciativa permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos fuera del aula. Actualmente se desarrolla la primera etapa y se estima que en marzo las plantas estarán crecidas y podrán incorporarse las fichas técnicas.
La Plaza Natalio Bonzo ya cuenta con una historia de mejoras comunitarias. Este proyecto suma una dimensión educativa y ambiental, con recursos y gestión de la Sociedad de Vecinos, el trabajo de los estudiantes y la articulación universitaria.
Una forma de conocer, cuidar y poner en valor nuestro patrimonio natural.

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