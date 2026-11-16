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Talleres, actividades y servicios en La Gloria de La Peregrina

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La Asociación Vecinal de Fomento La Gloria de La Peregrina ofrece una amplia variedad de actividades deportivas, artísticas, educativas y servicios de salud para vecinos de todas las edades.
Con 43 años de historia, la institución sigue creciendo como espacio de aprendizaje, participación y encuentro para la comunidad.
Deportes y recreación
  • Vóley: sábados de 11 a 13 hs (menores) y de 13:30 a 15:30 hs (adultos). Leo Nieto. Consultas: 223 606-5018.
  • Taekwondo: lunes de 18 a 21, miércoles de 20:30 a 21:30 y viernes de 18 a 21 hs. Matías Maimone. Inscripciones: 223 512-8101.
  • Folklore: martes de 18 a 19 hs. Andrea Bolívar. Gratuito para socios. Consultas: 223 448-8794.
  • Yoga: miércoles a las 8:30 y viernes a las 9:20 hs.
Arte, música y creatividad
  • Tejido y crochet: martes de 14 a 16 y viernes de 9 a 11 hs. Macarena Zúñiga.
  • Mix Media y artesanías navideñas: jueves, horario a confirmar. Mery. Consultas: 223 456-9590.
  • Cerámica: jueves de 15:30 a 17:30 hs. Rodolfo.
  • Velas y jabones artesanales: lunes, miércoles y jueves desde las 14 hs.
  • Violoncello: lunes de 18 a 20, jueves de 14:30 a 15:30 y viernes de 10:30 a 11:30 hs (quincenal). Verónica.
  • Corte y confección: martes de 9:15 a 11:15 hs. Claudia.
Educación
  • Plan FinEs: lunes, miércoles y viernes de 17 a 20:40 hs. Segundo y tercer año. Belén: 223 512-3884.
  • Apoyo escolar: martes de 15 a 19 hs. Viviana.
  • Computación: martes de 14 a 15:30 hs. Laura.
Salud y atención profesional
  • Pediatría: Dra. Natalia Contreras G. Lunes de 16 a 18 hs, según disponibilidad. Turnos: 11 2172-6565.
  • Medicina clínica: atención según disponibilidad. Turnos: 11 2172-6565.
  • Odontología: Nicolás Paone. Martes desde las 13:30 hs, cada quince días. Turnos solo por WhatsApp: 223 312-9460 (no recibe llamadas).
  • Fonoaudiología: Lic. Sheila Fedaniak. Turnos: 223 518-1102.
  • Psicología de adultos: Marcela Ponsa. Jueves de 14 a 16 hs. Turnos: 223 449-9420
  • Podología: miércoles de 16 a 17 hs. Mario. Turnos: consultar con el profesional.
  • Pedicuría: Lida. Según disponibilidad. Turnos: consultar con la profesional.
Otros servicios
  • Asesoramiento automotor: jueves de 10 a 11 hs.
  • ANSES: atención cada quince días, con fechas a confirmar.
Información institucional
Dirección: Río Suquía 1294, La Peregrina.
Atención: lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 20 hs. Sábados de 11 a 15:30 hs.
WhatsApp institucional: 223 697-5891, exclusivamente de 10 a 17 hs.
Cuota social: $2.000 mensuales.
La Sociedad de Fomento invita a los vecinos a acercarse, participar de sus actividades y asociarse para acompañar el crecimiento de la institución.
Los horarios pueden estar sujetos a modificaciones. Los turnos de salud y las inscripciones a talleres se gestionan con sus respectivos responsables.
Datos de la actividad
Categoría: Talleres y cursos
Lugar: Sociedad de Fomento Gloria de la Peregrina
Organiza: Sociedad de Fomento Gloria de la Peregrina
Consultas: 223 697-5891
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