Talleres, actividades y servicios en La Gloria de La Peregrina

La Asociación Vecinal de Fomento La Gloria de La Peregrina ofrece una amplia variedad de actividades deportivas, artísticas, educativas y servicios de salud para vecinos de todas las edades.

Con 43 años de historia, la institución sigue creciendo como espacio de aprendizaje, participación y encuentro para la comunidad.

Deportes y recreación

Vóley: sábados de 11 a 13 hs (menores) y de 13:30 a 15:30 hs (adultos). Leo Nieto. Consultas: 223 606-5018.

Taekwondo: lunes de 18 a 21, miércoles de 20:30 a 21:30 y viernes de 18 a 21 hs. Matías Maimone. Inscripciones: 223 512-8101.

Folklore: martes de 18 a 19 hs. Andrea Bolívar. Gratuito para socios. Consultas: 223 448-8794.

Yoga: miércoles a las 8:30 y viernes a las 9:20 hs.

Arte, música y creatividad

Tejido y crochet: martes de 14 a 16 y viernes de 9 a 11 hs. Macarena Zúñiga.

Mix Media y artesanías navideñas: jueves, horario a confirmar. Mery. Consultas: 223 456-9590.

Cerámica: jueves de 15:30 a 17:30 hs. Rodolfo.

Velas y jabones artesanales: lunes, miércoles y jueves desde las 14 hs.

Violoncello: lunes de 18 a 20, jueves de 14:30 a 15:30 y viernes de 10:30 a 11:30 hs (quincenal). Verónica.

Corte y confección: martes de 9:15 a 11:15 hs. Claudia.

Educación

Plan FinEs: lunes, miércoles y viernes de 17 a 20:40 hs. Segundo y tercer año. Belén: 223 512-3884.

Apoyo escolar: martes de 15 a 19 hs. Viviana.

Computación: martes de 14 a 15:30 hs. Laura.

Salud y atención profesional

Pediatría: Dra. Natalia Contreras G. Lunes de 16 a 18 hs, según disponibilidad. Turnos: 11 2172-6565 .

Medicina clínica: atención según disponibilidad. Turnos: 11 2172-6565.

Odontología: Nicolás Paone. Martes desde las 13:30 hs, cada quince días. Turnos solo por WhatsApp: 223 312-9460 (no recibe llamadas).

Fonoaudiología: Lic. Sheila Fedaniak. Turnos: 223 518-1102.

Psicología de adultos: Marcela Ponsa. Jueves de 14 a 16 hs. Turnos: 223 449-9420

Podología: miércoles de 16 a 17 hs. Mario. Turnos: consultar con el profesional.

Pedicuría: Lida. Según disponibilidad. Turnos: consultar con la profesional.

Otros servicios

Asesoramiento automotor: jueves de 10 a 11 hs.

ANSES: atención cada quince días, con fechas a confirmar.

Información institucional

Dirección: Río Suquía 1294, La Peregrina.

Atención: lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 20 hs. Sábados de 11 a 15:30 hs.

WhatsApp institucional: 223 697-5891, exclusivamente de 10 a 17 hs.

Cuota social: $2.000 mensuales.

La Sociedad de Fomento invita a los vecinos a acercarse, participar de sus actividades y asociarse para acompañar el crecimiento de la institución.

Los horarios pueden estar sujetos a modificaciones. Los turnos de salud y las inscripciones a talleres se gestionan con sus respectivos responsables.